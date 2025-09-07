Vecinos de Cedeira denuncian la presencia de baldosas rotas en las aceras del casco urbano

El portavoz del Partido Popular de Cedeira, Xulio Cribeiro, se ha reunido con un grupo de vecinos del casco viejo para abordar la problemática de las baldosas rotas en el pavimento, una situación que, según los afectados, ha provocado numerosos accidentes.

Durante el encuentro, los residentes le trasladaron a Cribeiro que han recabado más de 150 firmas para exigir una solución al problema, que lleva años sin resolverse.

A través de comunicado, aseguran que “son varias las personas que sufrieron accidentes por el mal estado del pavimento y que alguna ya denunció al Ayuntamiento”.

Cribeiro, por su parte, reafirmó el compromiso del PP de seguir reclamando una actuación urgente al gobierno local. "Son numerosos los plenos en los que exigimos soluciones al gobierno local ante un problema que lleva años dilatándose", aseguró el portavoz popular.

Además de la reparación del pavimento, los vecinos también pidieron al Ayuntamiento una mayor limpieza de la zona y la mejora del acceso para servicios básicos como ambulancias, reparto de butano y pan.

El PP de Cedeira ha vuelto a exigir al bipartito que "deje de dilatar el problema y que asuma el compromiso de reparar el pavimento urgentemente", aunque advierten que la respuesta del gobierno local llega muy tarde, dada la gravedad de los accidentes sufridos por los residentes.