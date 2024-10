Un vecino de Pontedeume denuncia el robo de un iPad Pro en la habitación de un hotel de Lanzarote

Un vecino de Pontedeume ha denunciado el robo de una tablet, modelo iPad Pro, y el cargador durante su estación en un hotel de la isla de Lanzarote, situado en la zona de Playa Blanca.

En declaraciones a COPE ha detallado que el robo se produjo el pasado miércoles, 9 de octubre, asegurando que en el establecimiento hotelero en el que se alojaba “se desentendieron por completo, se lavan las manos, pidieron perdón, pero que no era cosa de ellos porque el iPad no estaba en la caja fuerte, que era lo único de valor que no tenía dentro de la caja fuerte, porque estaba cargando, no por otro motivo”.

Asegura este eumés que “tenía muchas cosas de valor, todas en la caja fuerte, excepto el iPad porque estaba cargando”.

Asegura que salió de la habitación a las 20,00 horas y que “cuando llegué a las doce de la noche vi que el iPad estaba apagado desde hacía cuatro horas, por lo tanto, estaba apagado prácticamente desde que me fui”.

DENUNCIA

Asegura que en el momento de llegar al hotel y ver que estaba la puerta de habitación abierta, “llamamos a la Guardia Civil, vinieron dos agentes y tomaron nota de todo. Nos dieron cita para poner denuncia en el cuartel a la mañana siguiente. Pusimos la denuncia correspondiente y también, como vieron que habían entrado forzando una ventana, y se veía claramente que había huella tanto del pie de donde se había apoyado para subir, como huella en la propia ventana, vino la científica al día siguiente”, no teniendo desde entonces más información el asunto.

Según ha podido saber el afectado, ya hubo más robos en este hotel, hasta seis en el último mes.

Asegura este vecino de Pontedeume que “por parte del hotel yo hablé dos días distintos con el director, en su despacho. Nos pidió perdón, pero que se desentendían por el hecho de no estar en la caja fuerte, aunque fuese entrando con todo cerrado a la fuerza por una ventana”.

Esta situación ha indignado a este residente en nuestra comarca, que ha mostrado su enfado por no ser escuchadas sus demandas.