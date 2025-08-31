Valdoviño mantendrá el servicio de socorrismo durante la primera semana de septiembre en la playa de A Frouxeira

El Ayuntamiento de Valdoviño recuerda que este domingo, 31 de agosto, finaliza el servicio de salvamento y socorrismo en las playas de Baleo, Pantín y O Río (Meirás).

Solo A Frouxeira, el arenal con mayor afluencia del municipio, mantendrá el servicio durante la primera semana de septiembre. Se ruega máxima prudencia a las personas que se acerquen a las playas.

Como es habitual, con el final del agosto Valdoviño inicia el repliegue de los efectivos de salvamento en sus playas (un total de 24 profesionales). La campaña, por segundo año consecutivo, estuvo marcado por la continua llegada a las costas de Ferrolterra de carabelas portuguesas, que obligó, en repetidas ocasiones, a prohibir el baño de forma preventiva.

A partir del lunes día 1 de septiembre, solo A Frouxeira contará con equipo de socorrismo hasta el 7 de septiembre, un día antes del arranque del curso escolar. Estará operativo en horario de tarde, de lunes a jueves; y funcionará en horario continuado de mañana y tarde de viernes a domingo.

Desde el Ayuntamiento piden una extra de precaución al vecindario y a los visitantes, que acudan a lo largo del próximo mes a sus arenales para disfrutar del último baño del verano, con el fin de evitar peligros y sustos innecesarios.