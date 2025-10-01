Valdoviño impulsa una regulación clara para las autocaravanas a través de un grupo de trabajo de la DGT

El Ayuntamiento de Valdoviño busca una solución consensuada para regular el auge del las autocarabanas en su territorio. El alcalde, Alberto González (PSOE), participó este martes, 30 de septiembre, en Madrid, como vocal de la Comisión de Transporte, Movilidad e Infraestructuras de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en la sesión inaugural del grupo de trabajo creado por la Dirección General de Tráfico (DGT) para abordar este tema.

La necesidad de contar con una regulación clara que facilite el equilibrio entre el turismo de “vehículos vivienda” y la protección del medio ambiente y la convivencia vecinal es una reivindicación histórica de Valdoviño, donde la presencia de estos vehículos y las protestas por el estacionamiento han crecido notablemente.

Un enfoque interministerial

El Ayuntamiento, que cuenta con una capacidad de maniobra limitada por la normativa actual, ve en este grupo de trabajo una oportunidad para conseguir los cambios normativos necesarios.

En la reunión inicial participaron, además de la DGT y la FEMP, representantes de los ministerios de Transición Ecológica y de Transportes y Movilidad Sostenible, así como de la Guardia Civil y asociaciones del sector de las autocaravanas.

Esta primera toma de contacto sirvió para establecer las bases con el ánimo de abordar en sucesivas reuniones los cambios que permitan al Ayuntamiento gestionar mejor el estacionamiento y la presencia de autocaravanas.