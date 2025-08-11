UGT obtiene la totalidad de delegados en el comité de empresa de Arteixo Telecom

El sindicato UGT ha logrado una victoria contundente en las recientes elecciones sindicales de Arteixo Telecom, celebradas el pasado 17 de julio en As Pontes, obteniendo la totalidad del comité de empresa. Este resultado marca un punto de inflexión para la compañía, ya que el anterior mandato de representación de los trabajadores se encontraba caducado desde hace doce años, desde 2013.

La decisión de convocar estos nuevos comicios se produce tras la compra de Arteixo Telecom por parte del grupo Sidenor, que la ha integrado en su filial Ohmnia dentro de Mirai. El objetivo es claro: restablecer un canal de diálogo directo y formal a medida que la empresa se consolida en su nueva estructura corporativa.

El recién elegido comité, liderado por su nuevo presidente, ha anunciado que solicitará una reunión con la dirección de la empresa a la mayor brevedad. "Nuestra prioridad inmediata es presentarnos como nuevo comité y trasladar claramente las inquietudes de nuestros compañeros para intentar mejorar nuestras condiciones laborales, así como interesarnos por la carga industrial a futuro y la consolidación y aumento de puestos de trabajo, después de pasar por varios años complejos", afirmó el presidente.

Uno de los puntos clave para el nuevo comité será la inminente negociación del convenio colectivo, cuya vigencia finaliza a finales de 2025. Esta negociación se perfila como un factor determinante para configurar el futuro ambiente de trabajo y los beneficios para todos los empleados de Arteixo Telecom.