El turismo en autocaravana aumenta en Galicia y desde AGA piden que se respeten las normas

La popularidad del turismo en autocaravana y furgoneta camper está experimentando un auge significativo en Galicia, pero esta tendencia no está exenta de controversia. En una entrevista en COPE Ferrol, el tesorero de la Asociación Galega de Autocaravanas (AGA), Cesario González, abordó la situación, defendiendo esta forma de viajar, pero pidiendo responsabilidad a los usuarios para garantizar la convivencia.

González admitió que el problema de la acampada ilegal se agudiza en verano. "Hay ciertas autocaravanas que no cumplen las normas, que no aceptan la diferencia de acampar y de estacionar", señaló. Según la normativa de tráfico, la acampada implica desplegar mesas, toldos y sillas, algo que solo está permitido en las áreas de autocaravanas habilitadas. Desde AGA, son "totalmente contrarios a que se haga un mal uso", y subrayan la necesidad de respetar las normas para que este turismo sea bien recibido.

A pesar de las polémicas, el turismo en autocaravana ha encontrado en Galicia un destino preferente. Aunque González reconoce que las áreas habilitadas, en donde se pueden vaciar aguas grises y negras o recargar depósitos, son aún insuficientes, destacó que la región ha dado "un salto cualitativo" en los últimos años. Con entre 170 y 180 áreas públicas, Galicia supera a otras zonas del país, lo que atrae a muchos viajeros que antes se decantaban por el Mediterráneo.

MODELO

González reivindicó el valor del turismo en autocaravana como un modelo "estratégico y desestacionalizado", ya que los vehículos viajan durante todo el año, lo que beneficia la economía de los pueblos, especialmente en el interior y fuera de temporada alta. "Una pareja o una persona viajando en autocaravana consume, va al supermercado, echa gasoil y come en un restaurante", afirmó.

Para Cesario González, la principal ventaja de viajar en autocaravana es la "libertad" de decidir dónde parar, sin depender de hoteles o maletas. "Me siento en mi pequeña casa, soy autosuficiente", dijo. Sin embargo, no es un tipo de viaje para todo el mundo, por lo que recomienda a quienes estén interesados que primero alquilen una para probar la experiencia.

Finalmente, el tesorero de AGA hizo un llamado a la colaboración de las administraciones para ordenar y regular este turismo de manera efectiva, sancionando a quienes incumplen las normas.

También quiso desmarcar a las autocaravanas de la imagen negativa que a menudo se asocia con el desorden, señalando que los vehículos adaptados y homologados disponen de los medios (como baño o ducha) para no causar molestias al entorno.