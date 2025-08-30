Traca final de las Fiestas de Verano de Ferrol: con Vicco, Lérica y Chema Rivas además de los tradicionales fuegos de San Ramón

La artista Vicco actuará en la Plaza de Armas el sábado a partir de las 21.30 horas

Ferrol encara este fin de semana el final de sus Fiestas de Verano 2025 con un programa pensado para todos los públicos y con la música como gran protagonista.

En la noche del sábado la Plaza de Armas se convertirá en el epicentro festivo con tres conciertos gratuitos. El dúo Lérica abrirá el escenario, seguido de la cantante catalana Vicco, uno de los nombres revelación del pop español, y el joven artista urbano Chema Rivas, encargado de cerrar la velada con sus grandes éxitos. El barrio de Caranza también acogerá la Festa do Choco a partir de las 20 horas.

El domingo, la programación comenzará con el desfile de carrozas en Covas y una concentración de coches clásicos en el Cantón de Molíns. Debido a las previsiones meteorológicas se ha suspendido la macrofiesta infantil prevista en la Avenida de Esteiro por la tarde, y pasará a celebrarse el viernes 5 de septiembre. La Plaza de Armas volverá a ofrecer música en directo con grupos locales como Omadroma, Ferrock, Drei y Far Away Place a partir de las 20 horas.

FUEGOS DE SAN RAMÓN

El broche final llegará por la noche desde el puerto de Ferrol con un espectáculo de drones, antesala del tradicional lanzamiento de los fuegos de San Ramón, a cargo de Pirotecnia Millarengo. A medianoche, la orquesta Panorama City pondrá el punto y final a las celebraciones que han llenado la ciudad de cultura, ocio y visitantes.

Con esta última cita, el Concello de Ferrol despide un programa que ha convertido a la ciudad en epicentro festivo de la comarca, combinando tradición, música y actividades pensadas para todas las edades.