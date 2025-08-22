San Sadurniño acoge el II Encuentro Atlántico de Festivales de Cine

La Casa da Cultura de San Sadurniño será este viernes el epicentro del sector audiovisual gallego al acoger el II Encontro Atlántico de Festivais de Cinema. Organizado por Proxecta – Coordinadora Galega de Festivais de Cinema, el evento busca ser un espacio de reflexión sobre el papel de los festivales de cine en el entorno rural como motores de cambio cultural, social y económico.

Tras una primera edición celebrada en Zas, la apuesta por un enclave rural se consolida, reforzando el compromiso de Proxecta con la descentralización cultural. La jornada de este año se centrará en los festivales impulsados por colectivos que entienden la cultura como una herramienta de cohesión comunitaria y desarrollo sostenible.

La mañana estará dedicada a los profesionales del sector. La mesa de diálogo, titulada "Festivais do rural: cultura, comunidade e territorio", contará con la participación de figuras destacadas como representantes del Festival de Cans, el Festival Internacional de cine de Rúa FICA, el Festival Internacional de Documentàrio de Melgaço (Portugal) y el Chanfaina Lab. Moderada por Ana Estévez Lavandeira, directora de la Mostra Internacional de Cinema Etnográfico, la sesión servirá para analizar los desafíos y oportunidades de llevar el cine a zonas alejadas de los grandes núcleos urbanos.

Por la tarde, el encuentro se abrirá al público. A las 17:00 horas, el académico Manolo González ofrecerá una visita turística y cultural guiada. De vuelta en la Casa da Cultura, se proyectará una selección de cortometrajes realizados por vecinos de San Sadurniño en el marco del Chanfaina Lab.

La jornada concluirá con la proyección, con entrada gratuita, del largometraje "Salvaxe, Salvaxe" a las 20:30 horas, con la presencia de su director, Emilio Fonseca, y la productora, Xiana do Teixeiro. Finalmente, a las 22:00 horas, la cantautora gallega Su Garrido Pombo pondrá el broche musical en la Sala DZINE III.

Desde Proxecta, señalan que estos festivales demuestran que "la cultura de calidad no entiende de localizaciones, sino de compromiso, comunidad y visión de futuro".