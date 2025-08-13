Salvamento Marítimo rescata en aguas de Cariño a una embarcación a la deriva con cuatro tripulantes
La 'Salvamar Shaula' remolcó a puerto al "Almar Primero", que se encontraba a unas cinco millas de la costa, tras recibir una alerta del Centro de Coordinación de Fisterra.
Ferrol - Publicado el
1 min lectura
Una embarcación de recreo, el "Almar Primero", fue rescatada en la mañana de este miércoles tras quedar a la deriva con cuatro tripulantes a bordo a unas cinco millas de la costa de Cariño.
El Centro de Coordinación de Salvamento (CCS) de Fisterra movilizó a la 'Salvamar Shaula' a las 7:15 horas.
La rápida intervención de la embarcación de rescate permitió remolcar de forma segura el barco de recreo hasta el puerto, finalizando con éxito la operación. No se produjeron heridos.
