Salvamento Marítimo rescata en aguas de Cariño a una embarcación a la deriva con cuatro tripulantes

Una embarcación de recreo, el "Almar Primero", fue rescatada en la mañana de este miércoles tras quedar a la deriva con cuatro tripulantes a bordo a unas cinco millas de la costa de Cariño.

El Centro de Coordinación de Salvamento (CCS) de Fisterra movilizó a la 'Salvamar Shaula' a las 7:15 horas.

La rápida intervención de la embarcación de rescate permitió remolcar de forma segura el barco de recreo hasta el puerto, finalizando con éxito la operación. No se produjeron heridos.