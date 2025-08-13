COPE
Ferrol - Cedeira - Cariño
Ferrol - Cedeira - Cariño

Salvamento Marítimo rescata en aguas de Cariño a una embarcación a la deriva con cuatro tripulantes

La 'Salvamar Shaula' remolcó a puerto al "Almar Primero", que se encontraba a unas cinco millas de la costa, tras recibir una alerta del Centro de Coordinación de Fisterra.

Foto de archivo de la 'Salvamar Shaula'

Salvamento Marítimo

Redacción COPE Ferrol

Ferrol - Publicado el

1 min lectura

Una embarcación de recreo, el "Almar Primero", fue rescatada en la mañana de este miércoles tras quedar a la deriva con cuatro tripulantes a bordo a unas cinco millas de la costa de Cariño.

El Centro de Coordinación de Salvamento (CCS) de Fisterra movilizó a la 'Salvamar Shaula' a las 7:15 horas.

La rápida intervención de la embarcación de rescate permitió remolcar de forma segura el barco de recreo hasta el puerto, finalizando con éxito la operación. No se produjeron heridos.

