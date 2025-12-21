Rey Varela reivindica la transformación de Ferrol con un "gobierno de hechos" frente a un Ejecutivo "rehén"

El presidente del Partido Popular de Ferrol, José Manuel Rey Varela, destacó durante la tradicional cena de Navidad del partido el momento de transformación que vive la ciudad. Ante la presencia del presidente provincial, Diego Calvo, y el secretario nacional, Miguel Tellado, Rey Varela subrayó que "Ferrol está en movimiento gracias a un gobierno de hechos, no de palabras", un gobierno que ha definido como "comprometido con los vecinos y con el futuro de la ciudad".

Unidad frente a un escenario "preocupante"

El presidente popular ha puesto en valor la unidad del Partido Popular de Ferrol, al que ha descrito como "una gran familia, cohesionada y centrada en trabajar por y para los ferrolanos". Ha contrapuesto este modelo con un escenario nacional que ha calificado de "preocupante", con un Gobierno de España "rehén de los separatistas y cercado por la corrupción". "Mientras otros se esconden, nosotros damos la cara, escuchamos a los ciudadanos y cumplimos con nuestra palabra", ha aseverado.

PP Cena de Navidad del PP en Ferrol

Asimismo, ha asegurado que desde su formación continuarán trabajando para "seguir aumentando esa confianza que nos han dado elección tras elección".

Un día histórico para Ferrol

Durante su intervención, Rey Varela ha calificado como "histórico" el reciente derribo del muro del Arsenal, un proyecto esperado que permite por fin abrir Ferrol al mar. "Por mucho que algunos intentaran boicotearlo, ayer ganó Ferrol, ganó la ciudad", ha afirmado, destacando que este hito simboliza "una nueva etapa de apertura y progreso".

El líder popular también destacó los indicadores que, a su juicio, reflejan la recuperación de la ciudad. Según ha explicado, Ferrol ha revertido su tendencia de pérdida de población y ahora crece, superando los 20.000 afiliados a la Seguridad Social y alcanzando "las mejores cifras de empleo". En este sentido, ha señalado que en dos años se han aprobado cuatro presupuestos municipales, un hecho inédito. "Ferrol avanza con sus cuentas, no con cuentos", ha insistido.

Escucha y nuevas reclamaciones

Rey Varela subrayó además el cambio en la forma de gobernar, con un alcalde que "da la cara todos los lunes" y un contacto permanente con los vecinos a través del Plan de Barrios. Este plan, ha dicho, permite escuchar a las asociaciones vecinales. "Hoy las asociaciones saben que no están abandonadas y que sus demandas son escuchadas", ha afirmado.

En clave de futuro, ha reclamado al Gobierno de Pedro Sánchez la firma "inmediata" del convenio para la estación intermodal, recordando que Ferrol es la única de las siete grandes ciudades gallegas que no lo tiene. También ha exigido la modernización de la línea ferroviaria Ferrol-A Coruña. "En pleno siglo XXI no podemos permitir que un trayecto de 40 minutos en coche dure casi una hora y veinte en tren", ha sentenciado, avanzando que estas demandas serán defendidas en el Congreso y en el Senado.

Por otro lado, agradeció "el compromiso de Alfonso Rueda y de la Xunta con Ferrol", destacando su implicación en proyectos como Abrir Ferrol al mar, la Ciudad del Deporte y el convenio de transformación urbana de los barrios, dotado con más de 12 millones de euros.

Para finalizar, el presidente del PP de Ferrol ha trasladado un mensaje de agradecimiento y optimismo, concluyendo que "Ferrol vive una recuperación y los ferrolanos son los verdaderos protagonistas".