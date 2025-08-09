Relevo de mando en el Buque Escuela y de Cooperación Pesquera “Intermares” en el Arsenal de Ferrol

El Buque Escuela y de Cooperación Pesquera "Intermares" ha sido el escenario de una ceremonia de entrega de mando en la mañana del pasado miércoles, 6 de agosto. El acto se llevó a cabo en el muelle número 5 del Arsenal de Ferrol, donde el buque se encuentra actualmente en período de mantenimiento.

El capitán de corbeta Jorge Flethes Millán asumió el mando de la embarcación, relevando al capitán de corbeta Pablo Francisco Ortega Hernández. La ceremonia fue presidida por el capitán de fragata José Manuel de Mata Hervás, comandante de las Unidades de la Fuerza de Acción Marítima en Ferrol.

Jorge Flethes Millán, natural de El Puerto de Santa María, ingresó en la Escuela Naval Militar en 2006. Tras obtener su título de alférez de navío en 2011, ha desarrollado una destacada carrera en la Armada. Ha servido a bordo de la fragata “Reina Sofía” y se formó como piloto naval de ala fija en Estados Unidos. Entre 2015 y 2021, estuvo destinado en la Novena Escuadrilla.

También ha ejercido el mando del patrullero “Formentor” y, más recientemente, ha desempeñado funciones como asesor técnico del programa de avión Harrier AV8B en Washington. En su trayectoria profesional, ha participado en operaciones como Atalanta y en varios despliegues internacionales.

CARACTERÍSTICAS

El "Intermares" fue construido en 2009 por Astilleros Armón para la Secretaría General de Pesca. Su objetivo inicial era ofrecer formación teórica y práctica en materia pesquera a países en vías de desarrollo, principalmente en Iberoamérica y África.

Desde 2018, el buque opera bajo un uso compartido entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y el Ministerio de Defensa. Esta colaboración, regulada por un convenio, permite a la Armada y a la Secretaría General de Pesca coordinar los recursos de manera eficiente para cumplir con los objetivos de formación y cooperación.