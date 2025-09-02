'Reino de Galicia á escena' arranca en Moeche con su primera visita dramatizada y el espectáculo 'Arte sen guión'

Uno de los fragmentos de la obra que se representará en Moeche

La compañía teatral Galeatro pone en marcha, con el patrocinio de la Diputación de A Coruña, el proyecto 'Reino de Galicia á escena', un festival histórico-teatral que tiene como objetivo dinamizar espacios con gran valor patrimonial, dar a conocer la historia de la comunidad y sacar las artes escénicas de sus recintos de exhibición habituales.

Con estas metas en el horizonte, la iniciativa se desarrollará en dos enclaves emblemáticos: en los castillos de Moeche y en el de Mesía.

En ambos espacios se ofrecerá una visita dramatizada guiada por el historiador Hadrián García Pérez y se representará el montaje 'Arte sen guión'. La primera de las citas se celebrará el 5 de septiembre en el castillo de Moeche y el día 12, le llegará al turno a la fortaleza de Mesía.

'Reino de Galicia á escena' se sostiene con un tercer pilar, centrado en la difusión audiovisual a través de las redes sociales.

La actriz y periodista Carlota Mosquera realizará diferentes piezas divulgadoras para difundir tanto la programación del evento como diferentes aspectos históricos de los emplazamientos escogidos para esta primera edición.