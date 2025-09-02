COPE
Podcasts
Ferrol - Cedeira - Cariño
Ferrol - Cedeira - Cariño

'Reino de Galicia á escena' arranca en Moeche con su primera visita dramatizada y el espectáculo 'Arte sen guión'

Las entradas gratuitas pueden recogerse en el propio Castillo de Moeche antes del comienzo de la representación el viernes 5 de septiembre a las 20.24 horas 

Uno de los fragmentos de la obra que se representará en Moeche

Galeatro

Uno de los fragmentos de la obra que se representará en Moeche

Ada Romero

Ferrol - Publicado el

1 min lectura

La compañía teatral Galeatro pone en marcha, con el patrocinio de la Diputación de A Coruña, el proyecto 'Reino de Galicia á escena', un festival histórico-teatral que tiene como objetivo dinamizar espacios con gran valor patrimonial, dar a conocer la historia de la comunidad y sacar las artes escénicas de sus recintos de exhibición habituales.

Con estas metas en el horizonte, la iniciativa se desarrollará en dos enclaves emblemáticos: en los castillos de Moeche y en el de Mesía.

En ambos espacios se ofrecerá una visita dramatizada guiada por el historiador Hadrián García Pérez y se representará el montaje 'Arte sen guión'. La primera de las citas se celebrará el 5 de septiembre en el castillo de Moeche y el día 12, le llegará al turno a la fortaleza de Mesía.

'Reino de Galicia á escena' se sostiene con un tercer pilar, centrado en la difusión audiovisual a través de las redes sociales.

La actriz y periodista Carlota Mosquera realizará diferentes piezas divulgadoras para difundir tanto la programación del evento como diferentes aspectos históricos de los emplazamientos escogidos para esta primera edición.

Escucha en directo

En Directo COPE FERROL

COPE FERROL

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

11:00H | 31 AGO 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking