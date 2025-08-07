COPE
Podcasts
Ferrol - Cedeira - Cariño
Ferrol - Cedeira - Cariño

Pontedeume advierte de sanciones por vertidos ilegales tras el depósito de maleza en Campolongo

La maleza depositada en Campolongo

Concello de Pontedeume

La maleza depositada en Campolongo

Redacción COPE Ferrol

Ferrol - Publicado el

1 min lectura

El Concello de Pontedeume ha denunciado públicamente un "acto de incivismo" en Campolongo, donde una gran cantidad de maleza y restos de poda han sido depositados ilegalmente junto a los contenedores de basura. El consistorio ha advertido de que la Policía Local ya está investigando para identificar a los responsables de esta acción.

El gobierno municipal ha recordado a los ciudadanos que este tipo de residuos no forman parte del servicio municipal de recogida y en ningún caso deben dejarse en la vía pública. Esta acción "no solo genera una imagen de suciedad y abandono, sino que también obstaculiza el acceso a los contenedores de residuos sólidos urbanos", señalan desde el Concello.

Según la normativa vigente, los vertidos ilegales pueden ser sancionados con multas que oscilan entre los 600 y los 3.000 euros.

El Concello ha hecho un "llamamiento a la responsabilidad" de todos los vecinos, insistiendo en que un municipio más limpio es "responsabilidad de todos".

Para la correcta gestión de residuos especiales o voluminosos, se insta a la ciudadanía a utilizar el punto limpio municipal.

Escucha en directo

En Directo COPE FERROL

COPE FERROL

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

05:00H | 07 AGO 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking