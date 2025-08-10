La Plaza de España de Ferrol renace con nuevos jardines y mayor seguridad

La Plaza de España, uno de los espacios más emblemáticos del centro de Ferrol, está experimentando una notable transformación gracias a los trabajos de mantenimiento y jardinería que se han intensificado en las últimas semanas. La nueva empresa encargada del servicio de parques y jardines del Ayuntamiento ha desplegado un equipo que ha centrado sus esfuerzos en mejorar la estética y la seguridad del entorno.

Entre las actuaciones más destacadas se encuentra la reducción de altura de las grandes jardineras, la plantación de flores de temporada y el recorte de la mayoría de los setos, algunos de los cuales generaban inquietud entre vecinos y visitantes por su densidad y falta de visibilidad. Estas mejoras han contribuido a devolverle a la plaza un aspecto más abierto, luminoso y acogedor.

Antes esta zona estaba muy poblada de vegetación

El concejal de Servicios, José Tomé, del Partido Popular, ha supervisado personalmente los trabajos, atendiendo las demandas vecinales que solicitaban una limpieza más exhaustiva en ciertos puntos del recinto.

La intervención ha sido recibida con satisfacción por parte de los residentes, que ya disfrutan de un espacio renovado, más acorde con el carácter natural y social que históricamente ha definido a esta plaza.