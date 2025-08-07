El patrullero 'Atalaya' de la Armada zarpa de Ferrol para una misión de vigilancia y disuasión

El patrullero de la Armada 'Atalaya' ha zarpado desde el puerto de Ferrol para iniciar una nueva misión en el marco de las Operaciones de Presencia, Vigilancia y Disuasión (OPVD). Durante el próximo mes, el buque realizará tareas de seguridad marítima en el Estrecho de Gibraltar y los mares Balear y de Alborán para garantizar la protección de las aguas de soberanía e interés de España.

Bajo el control operativo del Mando Operativo Marítimo (MOM), el 'Atalaya' llevará a cabo operaciones de seguridad marítima (MSO), que incluyen la verificación y control del tráfico naval para garantizar la libertad de navegación. Además, el patrullero tiene previsto realizar acciones de presencia naval cerca de la isla de Alborán y las aguas españolas del norte de África. Para esta misión, se ha embarcado un Equipo Operativo de Seguridad (EOS) de Infantería de Marina para fortalecer la protección del buque y su capacidad de interdicción marítima.

El 'Atalaya' realizará paradas logísticas en la Base Naval de Rota y en Málaga antes de regresar a su base en el Arsenal Militar de Ferrol el próximo 6 de septiembre.

El patrullero 'Atalaya', de la clase Serviola, está diseñado para llevar a cabo misiones de seguridad marítima, protección de los intereses nacionales y control de los espacios de soberanía. Sus tareas incluyen la colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en operaciones contra el narcotráfico y el terrorismo, así como la vigilancia de la pesca y la lucha contra la contaminación.