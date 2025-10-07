El patrullero 'Arnomendi' zarpa de Ferrol para hacer vigilancia pesquera en la cornisa cantábrica

El patrullero de altura 'Arnomendi' zarpa este lunes desde la Estación Naval de A Graña, en Ferrol, para llevar a cabo la campaña de vigilancia e inspección pesquera 'Caladero Nacional', dentro del Plan General de Vigilancia de Pesca 2025.

Esta operación se desarrollará en aguas de la cornisa cantábrica y la costa gallega durante aproximadamente dos semanas, con el regreso previsto a su base en Ferrol a mediados de octubre.

Durante su misión, el 'Arnomendi' desempeñará funciones de inspección pesquera, con la verificación de la presencia de buques nacionales e internacionales autorizados para la pesca en la zona, así como el cumplimiento de las normativas relativas a las capturas, los artes de pesca y los períodos de veda.

Además, contará con la colaboración de un inspector de la Secretaría General de Pesca para llevar a cabo las inspecciones necesarias. El 'Arnomendi', parte del Mando de las Unidades de Fuerza de Acción Marítima de Ferrol, integra la Fuerza de Acción Marítima, cuya misión es proteger los intereses marítimos del Estado y velar por la soberanía nacional en los espacios marítimos.

En este sentido, la campaña contribuye al control y la supervisión de las actividades pesqueras en el marco de las responsabilidades de las administraciones públicas en el ámbito marítimo.

El 'Arnomendi' es el tercer buque de la clase 'Chilreu' y fue construido en 2000 en los astilleros Freire de Vigo. Actualmente, forma parte de las Unidades de la Fuerza de Acción Marítima de Ferrol, bajo el mando del capitán de corbeta, Francisco Gil Gómez. En esta campaña, el patrullero cuenta con una dotación de 32 personas.