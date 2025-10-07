Visita de la Virgen de Candelaria a Santa Cruz de Tenerife: horarios y recorrido de la peregrinación

Recepción a la imagen de la Virgen de Candelaria en 2018 en Santa Cruz de Tenerife

La imagen de la Virgen de Candelaria regresa este 11 de octubre a Santa Cruz de Tenerife siete años después de su última visita. Tras la peregrinación extraordinaria conjunta a la capital y a La Laguna en 2018 con motivo del inicio de los actos del bicentenario de la Diócesis Nivariense, se retoma el decreto del obispo Felipe Fernández por el cual "la Morenita" se traslada cada siete años, de forma alternativa, a Santa Cruz y a La Laguna, con el añadido especial de que la de este 2025 coincide con el Jubileo de la Iglesia universal.

salida desde candelaria

Aunque el programa de la visita ya ha comenzado con varios actos culturales, el traslado de la imagen tendrá lugar este sábado 11 de octubre. Comenzará a las 6 de la mañana con misa de peregrinos en la Basílica de Candelaria. A su término, partirá la Virgen hacia Santa Cruz de Tenerife.

Tras recorrer el casco de la Villa mariana, Puntalarga y Las Caletillas, la marcha proseguirá por la carretera general del Sur. La primera parada tendrá lugar a las 9:40 de la mañana en Barranco Hondo, donde la imagen se despedirá del municipio de Candelaria hasta dentro de dos semanas. La comitiva seguirá ya por el término municipal de El Rosario, aunque la recepción oficial no llegará hasta las 10:50 horas, ya en Radazul Alto.

Uno de los momentos más significativos llegará a las 11:40 h en El Humilladero, ya que supondrá la entrada de la Virgen de Candelaria en el municipio de acogida, Santa Cruz de Tenerife, siete años después de su última visita.

Pero, antes de seguir hacia el centro de la capital, la Virgen hará una breve incursión en el término municipal de San Cristóbal de La Laguna, a la altura del barrio de Taco, a las 13:30 h, donde también será recibida por ese arciprestazgo.

EFE La Virgen de Candelaria sale del hospital que lleva su nombre para entrar en la ciudad durante su visita de 2018

visita a los enfermos

Como ocurre en cada visita de la patrona de Canarias a Santa Cruz, la imagen se detendrá durante una hora en el hospital universitario que lleva su nombre. Allí se realizará un encuentro con los enfermos y con el personal sanitario, el acto más emotivo de la jornada. Comenzará a las 14:30 h.

Y desde allí, la Virgen descenderá por la carretera general de El Rosario hacia García Escámez. En ese barrio tendrá lugar la acogida del Arciprestazgo de Ofra, concretamente a las 16:30 h. Más tarde, a las 17:15 h, cuando la comitiva alcance Los Gladiolos, se realizará un acto con migrantes. Es allí donde también ejerce su actividad pastoral el padre Pepe Hernández, presidente de la Fundación Buen Samaritano.

entrada en santa cruz

Desde Los Gladiolos comenzará la procesión solemne de entrada de la Virgen de Candelaria en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife. Pasará por el Parque La Granja, la Rambla de Santa Cruz, bajará por Ramón y Cajal, seguirá hacia la Plaza Weyler, Méndez Núñez y descenderá por El Pilar y Villaba Hervás hasta la Plaza de España.

Llegará entonces el momento de la bienvenida oficial a la capital. A las 20:45 h comenzará la celebración de la Palabra y el saludo de las autoridades. El acto litúrgico estará presidido por el obispo de la Diócesis Nivariense, Eloy Santiago, y la salutación correrá por parte del alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, y la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila.

Una vez termine la recepción, la procesión continuará hasta la Parroquia Matriz de la Concepción, morada de la Virgen de Candelaria hasta el 24 de octubre, cuando retorne a Candelaria. Se estima que la llegada al templo sea a las 10 de la noche.