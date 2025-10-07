COPE
'CARRERA OFICIAL' | 08 OCTUBRE 2025

Con Francisco García-Figueras, pregonero de la Semana Santa de Jerez 2026, y referencias a las procesiones de la Virgen de la Trinidad, 'Rosarios' y otras

Gabriel Álvarez

'Carrera Oficial' 08-10-25

Gabriel Álvarez

Jerez

1 min lectura

