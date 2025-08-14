O Parrulo Fútbol Sala será el pregonero de las fiestas de verano de Ferrol

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, ha anunciado en la mañana de este jueves que el equipo de fútbol sala O Parrulo Ferrol será el pregonero de las fiestas de verano de la ciudad, que darán comienzo el próximo viernes 22 de agosto.

"Es un honor compartir este día tan especial con el equipo que elevó el fútbol sala de Ferrol a su máximo esplendor", afirmó Rey Varela.

El regidor destacó el logro del conjunto de regresar a la Primera División tras cuatro años de esfuerzo, un éxito que no solo es una conquista deportiva, sino que también posiciona a Ferrol como un referente en el fútbol sala nacional. “Son el ejemplo de que desde Ferrol se puede llegar a lo más alto”, aseguró.

El alcalde subrayó la importancia del club en la tradición deportiva de la ciudad, describiéndolo como un símbolo de "esfuerzo, trabajo en equipo y ferrolanismo".

Para Rey Varela, O Parrulo Ferrol es una fuente de inspiración tanto para los aficionados como para las nuevas generaciones de deportistas. "Son un referente para las nuevas generaciones y para la cantera de O Parrulo, con equipos como el vuestro Ferrol siempre seguirá en lo más alto de las categorías y competiciones”, manifestó.

El pregón se celebrará el próximo viernes 22 de agosto a las 21:30 horas en la plaza de Armas. El alcalde invitó a todos los ferrolanos y a los vecinos de la comarca a asistir a este evento, que irá seguido de la actuación del cantante Omar Montes, como parte de la celebración del orgullo por los éxitos deportivos de la ciudad.