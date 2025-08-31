Ortigueira pone en marcha la II edición del concurso de fotografía “Ortigueira nunha foto”

Tras la gran acogida de la primera edición, el Concello de Ortigueira, a través de la Concellería de Turismo y Patrimonio, pone en marcha la segunda edición del concurso de fotografía “Ortigueira nunha foto”, que tiene como objetivo fomentar la participación social y promover la fotografía como medio de expresión para reflejar la variedad y riqueza paisajística, patrimonial y cultural del municipio.

Las fotografías de esta segunda edición deben mostrar y poner en valor el atractivo turístico de Ortigueira, atendiendo a su patrimonio cultural. Por tanto, las fotografías deben reflectar imágenes dentro del municipio de Ortigueira, indicando el lugar en el cual fueron tomadas.

REQUISITOS

La participación será libre y gratuita y las personas participantes podrán enviar un máximo de tres fotos. Para participar en el concurso no podrán haber sido publicadas con anterioridad en ningún medio de comunicación o página web ni premiada en otros certámenes.

Las fotografías deberán presentarse en papel en un formato entre 30x40 y 40x50, ya sea en color o en blanco y negro. No se aceptarán fotomontajes, collages ni fotografías creadas con IA.

Una vez se cumplan todos estos requisitos, podrán entregarse en el Concello de Ortigueira o a través de correo postal. La fecha límite para presentar los trabajos será el 3 de octubre, a las 14:30 horas.

Las tres mejores fotografías serán galardonadas con 300, 200 y 100 euros respectivamente. El fallo del jurado se conocerá el 24 de octubre, siendo el mismo día de la entrega de premios. Además, las fotos ganadoras y el resto de preseleccionadas se exhibirán en una exposición que se ubicará en la Casa do Concello. Esta se inaugurará el día de la entrega de premios y podrá visitarse durante todo el mes. Las instantáneas en formato digital serán exhibidas en la página Web do Concello de Ortigueira y en las redes sociales de Turismo Ortigueira.