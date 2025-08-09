Ortigueira lanza un nuevo servicio de podología a domicilio para vecinos con problemas de salud y recursos limitados

El Concello de Ortigueira ha puesto en marcha un nuevo servicio municipal de podología a domicilio destinado a mejorar la calidad de vida de los vecinos más vulnerables. Este programa está dirigido a personas que padecen graves problemas de salud en los pies y que, debido a su situación económica o a su grado de dependencia, no pueden recibir un tratamiento adecuado.

La iniciativa es el resultado de la colaboración entre las concejalías de Sanidad y Promoción Económica, con el apoyo del Servicio de Ayuda en el Hogar (SAF). Inicialmente, el programa atenderá a 22 personas seleccionadas por el personal del SAF. Estos casos prioritarios incluyen a pacientes con diabetes, uñas encarnadas y otras patologías podológicas que requieren intervención urgente y continuada.

El podólogo Alberto Pita será el encargado de prestar el servicio, desplazándose a los domicilios de los beneficiarios. De esta manera, se evitará que los pacientes tengan que realizar desplazamientos que, en muchos casos, son imposibles debido a su estado de salud.

En una reunión de coordinación reciente, en la que participaron el alcalde Valentín Calvín, las concejalas Isabel Rego y Ana Cartelle, así como personal del SAF y el propio podólogo, se destacó la importancia de este recurso para complementar la atención sociosanitaria en el municipio.

Desde el gobierno local se subrayó que este servicio representa "un paso importante en la atención a la población más vulnerable" y se espera que pueda mantenerse de forma estable en el tiempo. "No solo estamos mejorando la salud de nuestros vecinos y vecinas, sino que también les estamos ofreciendo dignidad, comodidad y bienestar sin que tengan que salir de sus casas", concluyeron.