COPE
Podcasts
Almería
Almería

Almería concede el Escudo de Oro de la Ciudad a las Siervas de María

Así lo ha anunciado la alcaldesa, María del Mar Vázquez, durante la misa estacional celebrada en la Catedral de la Encarnación.

Misa 150 aniversario de la fundación del Convento Siervas María
00:00
Descargar

Alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez.

Redacción COPE Almería

Almería - Publicado el

1 min lectura

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha anunciado que el Ayuntamiento va a conceder el Escudo de Oro de la Ciudad a las Siervas de María, congregación religiosa que ha comenzado hoy a celebrar el 150ª aniversario de la fundación de su convento en la ciudad, hecho histórico que tuvo lugar en 1876.

Así lo ha anunciado la regidora durante la misa estacional celebrada este viernes en la Catedral de la Encarnación, que ha estado presidida por el obispo de la Diócesis de Almería, Antonio Gómez Cantero, y a la que también han asistido las concejalas Sacra Sánchez y Lorena Nieto, y el presidente de la Diputación, Javier Aureliano García.

“Las Siervas de María han logrado convertirse en un activo imprescindible en la amplia red de solidaridad que tenemos en Almería, lanzando un mensaje poderoso e imperecedero: en un mundo marcado por la indiferencia, la empatía es el mejor antídoto contra la deshumanización”, ha asegurado Vázquez, para quien con el Escudo de Oro de la Ciudad “Almería quiere darles las gracias. Gracias por enseñarnos que la fe se demuestra con obras, que la esperanza se siembra en los detalles y que la justicia comienza cuando alguien decide no ser indiferente”.

“Gracias “ -ha añadido- “por toda la empatía, la generosidad, la dedicación, por cuidar a los más vulnerables, a las familias más frágiles y más necesitadas de Almería de esa manera tan silenciosa que nos llega y nos reconforta el alma”.

Temas relacionados

Escucha en directo

En Directo COPE ALMERÍA

COPE ALMERÍA

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

05:00 H | 13 OCT 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking