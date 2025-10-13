Almería concede el Escudo de Oro de la Ciudad a las Siervas de María

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha anunciado que el Ayuntamiento va a conceder el Escudo de Oro de la Ciudad a las Siervas de María, congregación religiosa que ha comenzado hoy a celebrar el 150ª aniversario de la fundación de su convento en la ciudad, hecho histórico que tuvo lugar en 1876.

Así lo ha anunciado la regidora durante la misa estacional celebrada este viernes en la Catedral de la Encarnación, que ha estado presidida por el obispo de la Diócesis de Almería, Antonio Gómez Cantero, y a la que también han asistido las concejalas Sacra Sánchez y Lorena Nieto, y el presidente de la Diputación, Javier Aureliano García.

“Las Siervas de María han logrado convertirse en un activo imprescindible en la amplia red de solidaridad que tenemos en Almería, lanzando un mensaje poderoso e imperecedero: en un mundo marcado por la indiferencia, la empatía es el mejor antídoto contra la deshumanización”, ha asegurado Vázquez, para quien con el Escudo de Oro de la Ciudad “Almería quiere darles las gracias. Gracias por enseñarnos que la fe se demuestra con obras, que la esperanza se siembra en los detalles y que la justicia comienza cuando alguien decide no ser indiferente”.

“Gracias “ -ha añadido- “por toda la empatía, la generosidad, la dedicación, por cuidar a los más vulnerables, a las familias más frágiles y más necesitadas de Almería de esa manera tan silenciosa que nos llega y nos reconforta el alma”.