Opaí Teatro de Canido logra el premio europeo al mejor proyecto artístico por su obra sobre la movilización obrera de 1972 en Ferrol

La compañía de teatro aficionado Opaí Teatro de Canido, en Ferrol, ha sido reconocida con el Premio al mejor proyecto artístico en los Gil Vicente European Amateur Theatre Awards, unos galardones que distinguen la excelencia del teatro no profesional en Europa y que organiza el Teatro de Balugas.

Parte del grupo se desplazó hasta la localidad portuguesa de Barcelos para recoger el galardón durante la gala celebrada el pasado sábado 28 de marzo en el Theatro Gil Vicente. La ceremonia estuvo especialmente concebida para celebrar la originalidad, la creatividad y el compromiso social del teatro amateur europeo.

El jurado destacó la fuerte vinculación de Opaí Teatro con la comunidad y la memoria colectiva, así como la singularidad del proyecto “De marzo a marzo”, una obra que evoca la represión de las luchas obreras ocurridas en marzo de 1972 en Ferrol.

La pieza teatral es fruto de un proceso de investigación que partió de la documentación histórica y de la recogida de testimonios a través de entrevistas individuales y encuentros con protagonistas de aquellos sucesos. El texto, creado por Cristina Mariño y Carlos Castrillón, conecta los hechos del pasado con las luchas del presente.

El proceso creativo se inició en 2021, cuando la organización del 50 aniversario del 10 de marzo propuso a la compañía la realización de una pieza teatral conmemorativa.

El espectáculo “De marzo a marzo” ha recorrido numerosos escenarios y su trabajo ya había sido reconocido anteriormente en certámenes como la Muestra de Teatro Aficionado de Sada, el Certamen de Teatro Aficionado de Foz o el Certamen Amateur de Arteixo.

Opaí Teatro de la SRD Canido comenzó su andadura en 2020 y desde entonces ha puesto en marcha nueve montajes. En la actualidad, participan en el proyecto más de treinta actrices y actores.