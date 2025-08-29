El Océano Surf Museo de Valdoviño incorpora material de Sarah Almagro, campeona del mundo de surf adaptado

El Océano Surf Museo amplía su colección con material donado por Sarah Almagro, campeona del mundo de surf adaptado en 2023 y cuatro veces campeona de España en la modalidad Prone 2. La iniciativa coincide con la celebración de la 38ª edición del Abanca Pantín Classic Galicia Pro.

Almagro, que también es campeona de Europa, formalizó la donación de varias piezas que ahora forman parte de la exposición permanente del museo. Entre ellas se incluyen su casco firmado, un neopreno adaptado que utilizó en momentos clave de su carrera, y quillas personalizadas, consolidando así su presencia en el primer museo dedicado al surf en España.

Concello de Valdoviño Sarah Almagro junto a la vitrina dedicada a ella

El acuerdo se firmó con la presencia del alcalde de Valdoviño, Alberto González, aprovechando el paso de la surfista por la prueba del Para Surf League en Pantín, donde logró una nueva victoria.

La incorporación de estas piezas permite al museo avanzar en la visibilidad de nombres femeninos y en el reconocimiento del surf adaptado, destacando la superación y capacidad de esta joven deportista, que perdió sus manos y piernas a causa de una meningitis meningocócica y requirió un trasplante de riñón. Tal como recuerda la dedicatoria de Almagro, “el surf no entiende de límites”.