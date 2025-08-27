El obispo de Mondoñedo-Ferrol se reúne con el Papa en Roma

El obispo de Mondoñedo-Ferrol, Fernando García Cadiñanos, se ha reunido con el Papa León en una audiencia celebrada en Roma. En un breve mensaje de vídeo, Cadiñanos ha compartido su experiencia con los feligreses de su diócesis.

Durante el encuentro, el obispo le manifestó al Santo Padre la "fidelidad" y la "unión en la oración" de la diócesis de Mondoñedo-Ferrol. Además, aprovechó para pedir la bendición papal para toda su comunidad eclesial.

El obispo concluyó su mensaje con la esperanza de que el Papa "siga confirmándonos en la fe", un gesto de apoyo a su ministerio y a su misión como líder de la Iglesia.