Niños y mayores de San Sadurniño se unen en una jornada de juegos intergeneracionales

Los niños y niñas de la "Aldea de Verán" de San Sadurniño visitaron este miércoles, 27 de agosto, el Centro de Día municipal en una jornada de encuentro y diversión entre generaciones. La actividad, que busca fomentar la conexión entre los más jóvenes y los mayores, incluyó juegos, puzles, cuentos e incluso una búsqueda del tesoro donde los mayores daban pistas a los niños.

La concejala de Igualdad, Araceli Bellas Castro, destacó la importancia de estos encuentros: "Se demuestra la importancia de tender puentes entre edades diferentes y de valorar los cuidados y el cariño que se ofrecen mutuamente", afirmó.

Para los usuarios del centro, la visita fue un respiro en su rutina diaria y una inyección de energía. La concejala resaltó el "tiempo impagable" que pasaron juntos, señalando que tanto los mayores como el personal del centro disfrutaron mucho de la actividad. "Fue un tiempo de disfrute mutuo", añadió.

La jornada también tuvo un componente de aprendizaje para los pequeños, quienes, además de divertirse, "aprendieron que las personas mayores son una fuente de conocimiento, de afecto y de memoria viva", explicó Bellas Castro. Según la concejala, "las relaciones intergeneracionales son algo muy enriquecedor que no se puede perder".

La visita se enmarca en los últimos días del campamento de conciliación de San Sadurniño, que finaliza este viernes. Durante el verano, los niños han participado en diversas actividades y han visitado distintos puntos del municipio, incluyendo la Casa de la Cultura, los jardines, la Fraga Máxica e incluso otros ayuntamientos y días de playa.