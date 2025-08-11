Neda rinde homenaje a Marcos Neira con el festival Noite de Bolos 2025

El Concello de Neda ha presentado el cartel de la próxima edición del festival Noite de Bolos, un evento que este año adquiere un carácter especial al rendir homenaje al querido vecino, profesor y músico Marcos Neira, fallecido a finales de 2023. La cita, que precede a la emblemática Fiesta del Pan de Neda, declarada de Interés Turístico de Galicia, tendrá lugar el viernes 5 de septiembre a las 21:30 horas en el Paseo Marítimo de Xubia.

La selección de los grupos para esta edición refleja la profunda huella que Marcos Neira dejó en la comunidad musical. El festival comenzará con la actuación de Fanfarría Taquikardia, una formación de la que Neira fue miembro fundador. Esta banda, conocida por su versatilidad, ofrecerá un repertorio que combina melodías balcánicas, música clásica, bandas sonoras y piezas tradicionales gallegas y latinas.

A continuación, Cuchufellos, el primer grupo en el que Marcos tocó el saxofón, se reunirá de nuevo para esta ocasión especial tras años de inactividad. Con su estilo autodenominado speed folk, que fusiona ska, pachanga y ritmos balcánicos, prometen una actuación llena de energía y nostalgia, recordando la participación de Neira en la Noite de Bolos de 2016.

El cierre de la noche estará a cargo de Exquisitos Ghipes de Merda, una banda de folk-rock progresivo vinculada al proyecto personal de Neira, la Ray Preiland Band. Durante el festival, se presentará el tercer disco de este proyecto, en el que Marcos estaba trabajando antes de su fallecimiento, haciendo de este momento uno de los más emotivos de la velada.

La presentación del cartel contó con la presencia de la familia de Marcos Neira, incluyendo a su esposa, Zoraida Abramo Ferreras, sus hijos Román y Éric, sus padres Josefa Cabado Portela e Hilario Neira Martínez, sus hermanos Nicolás y Jose, sus cuñadas Sara Hinojo y María Llinás, y sus sobrinos Nicolás Neira Hinojo, Brais e Ismael Neira Llinás, junto con amigos cercanos como Aurora y Francisco. Este acto refleja el cariño y el impacto que Neira dejó en la comunidad de Neda.

La Noite de Bolos es una de las actividades estrella que precede a la Fiesta del Pan de Neda, un evento que exalta el producto estrella de la gastronomía local y que este año celebrará su 35ª edición. La programación, organizada por el Concello de Neda, cuenta con el apoyo de la Deputación da Coruña, la Xunta de Galicia y Abanca, consolidando esta fiesta como un referente cultural y gastronómico en Galicia.