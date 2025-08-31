Neda recupera las fiestas patronales de Santa María de la mano del Ayuntamiento

Las fiestas tendrán lugar en el atrio de la iglesia de Santa María de Neda

Santa María de Neda recupera este año sus fiestas patronales. Tras un año de parón, el Ayuntamiento de Neda asume la organización de los festejos, que se desarrollarán los días 8, 9 y 10 de septiembre en el entorno de la iglesia parroquial. Entre los principales reclamos, la presencia de la Panamá, una de las grandes orquestas del panorama gallego.

El cartel incluye dos jornadas grandes: la de 8 de septiembre , festivo local, y la siguiente, el 9, con celebraciones religiosas a las 12.30 horas, y mucha música, y una tercera pensada para que el público infantil.

Concello de Neda Programación de las Fiestas de Santa María de Neda 2025

El Día de la patrona, tras la misa solemne por la Natividad de la Santísima Virgen María, habrá sesión vermú, animada por el grupo Jaque, con un repertorio de baile cargado de de las últimas novedades. Este conjunto participará también en la verbena, junto a Eureka, quinteto que recala en Neda dentro de su gira “The original tour”.

El martes 9 se repetirá el esquema. Habrá de nuevo función. Y en seguida, el Dúo Estrellas, que participó este año en el festival de comparsas, será el encargado de poner música a la sesión vermú con un repertorio que combina clásicos con versiones del más actual. El dúo vilalbés estará también en la gran verbena, protagonizada por una de las orquestas con más la son de Galicia, la Panamá Band con una trayectoria de casi cuarenta años, y siempre bien situada en los ranking de orquestas, llegará a la villa con siete músicos en escena, cinco voces y un potente montaje, que garantiza un buen espectáculo y la conexión con un público bien variado.

La programación festiva incluye finalmente una jornada extra, el Día del niño y de la niña, el miércoles 10 de septiembre, a modo de despedida para que el público infantil pueda disfrutar una vez mas de las distintas atracciones que, tras un año de parón, vuelven la Santa María.