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Neda licita la limpieza de sus edificios municipales por casi 300.000 euros

El contrato anual busca asegurar la salubridad de colegios, el centro de salud y otras instalaciones clave del municipio

Imagen de archivo del Ayuntamiento de Neda

Concello de Neda

Imagen de archivo del Ayuntamiento de Neda

Ada Romero

Ferrol - Publicado el

1 min lectura

El Concello de Neda ha sacado a licitación el servicio de limpieza de diversos edificios e instalaciones municipales, en un contrato que también abarca el mantenimiento de centros educativos y sanitarios. La administración local destinará un máximo anual de 285.225 euros (IVA incluido) a este servicio. El objetivo es garantizar las condiciones de higiene y salubridad necesarias para el desarrollo de las actividades en estos espacios. Las empresas interesadas tienen de plazo para presentar sus ofertas hasta el próximo 9 de abril.

Un servicio para todos los edificios clave

El contrato, que se adjudicará siguiendo el criterio único del precio, incluye la limpieza de accesos, interiores y mobiliario en edificios de gestión directa municipal. Entre ellos se encuentran la Casa Consistorial, la Casa da Cultura, el Centro Cívico y el gimnasio, la Casa das Palmeiras, la Escola Infantil municipal, el edificio de la Toeleira y el albergue de peregrinos.

Además de las dependencias propias, el servicio se extenderá a instalaciones gestionadas por otras administraciones cuyo mantenimiento asume el Concello. En este lote se incluyen los colegios CEIP Maciñeira y CEIP San Isidro, así como el centro de salud de Neda y el Juzgado de Paz, dependencias que requieren unas perfectas condiciones higiénico-sanitarias.

El acuerdo también contempla labores de conservación, mantenimiento y control de acceso en las instalaciones deportivas. Concretamente, se actuará en el pabellón polideportivo municipal Ale de Paz y en el campo de fútbol Juanito González, donde se asumirá el cuidado del césped artificial y las zonas verdes. En total, el contrato, con una duración de un año prorrogable a otro, suma unas 13.524 horas de trabajo anuales.

Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

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