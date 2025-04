Neda cerró el 2024 con un remanente de tesorería de más de un millón de euros

El Ayuntamiento de Neda cerró el ejercicio 2024 con un remanente de tesorería positivo, superior al millón de euros. Según la liquidación del presupuesto que se acaba de aprobar, la administración local cumplió además con la regla de gasto, contando con un superávit próximo a los 355.000 euros, sin incrementar la presión fiscal y pagando, en tiempo y en forma, a los proveedores.

La liquidación del presupuesto del pasado año, teniendo en cuenta la reactivación de las reglas fiscales, cumple con el principio de estabilidad presupuestaria, alcanzando un superávit de 354.811 €. En tanto no se apruebe la Ley de Presupuestos Generales del Estado o lo autorice una norma con rango de ley, esta cantidad no podrá destinarse a gastos financieramente sostenibles.

El gasto municipal no superó el porcentaje de crecimiento prevista para el ejercicio. Y la entidad local cumple además con el límite de deuda. Así, el Ayuntamiento no tiene deuda bancaria y redujo la contraída con la Diputación por préstamos firmados en su momento (en la actualidad no llegan al 7,00% de los ingresos corrientes).

Finalmente, también cumple con el período medio de pago a proveedores que, a 31 de diciembre, ascendía a 3,66 días, contribuyendo así a la viabilidad de las empresas que trabajan para el Consistorio.

El informe de los Servicios económicos municipales detalla que la ejecución presupuestaria de los gastos fue del 80%, y “siguiendo la misma línea de los años anteriores, se pagó el 95,37% del total de deberes reconocidos”.

En cuanto a la estabilidad, el Ayuntamiento de Neda cerró el 2024 con un remanente de tesorería de 1.093.237 euros. Por tanto la situación de liquidez de la entidad local, disponible para financiar gastos, es buena a corto plazo. Parte de este superávit deberá aplicarse a incorporar gastos ya iniciados en el pasado ejercicio, que se completarán en el actual.

LA INTERVENCIÓN PIDE PRUDENCIA EN EL CONTEXTO ACTUAL

Eso sí, para mantener la situación, la Intervención municipal pide prudencia en el empleo que se haga de los recursos del remanente de tesorería para nuevos gastos generales. En esta línea, debido al contexto actual de precios elevados y a la necesidad de licitar contratos ya vencidos, que supondrá un aumento importante de los nuevos precios de licitación, y que hace falta “garantizar el cumplimiento de los períodos máximos de pago a proveedores”, así como el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria y regla de gasto, una vez que las reglas fiscales vuelven a estar activadas.

A la vista de los resultados, defienden desde el Ayuntamiento que “la gestión realizada en el 2024 permite tener un Ayuntamiento saneado y eficiente”.