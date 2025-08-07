La Mostra de Teatro Galego de Cariño entrega los Premios del Público de la edición pasada

La Mostra de Teatro Galego de Cariño entregó los premios del Público de la pasada edición

La XLVII Mostra de Teatro Galego de Cariño ha entregado los Premios del Público de la edición de 2024, en una ceremonia que por primera vez se ha celebrado antes de las actuaciones de las compañías galardonadas en el festival de este año.

El pasado martes, el Grupo Chévere recibió el Premio Público Adulto por su obra 'As Fillas Bravas e o mito de Casandra', que obtuvo 688 puntos. El reconocimiento se produjo justo antes de que la compañía representase su nueva propuesta, 'As fillas bravas de Momán 2025', en el Auditorio Municipal.

Por su parte, el Premio Público Infantil de 2024 fue para Baobab Teatro por su obra 'Ás para Álex', con 413 puntos. Al no estar ya en activo, el galardón fue recogido este miércoles por la Compañía Píscore, que pertenece a la misma productora (Culturactiva Producións) y representó esta mañana su obra 'Molto Barroco'.

La Mostra de Teatro Galego de Cariño continuará hasta el sábado 9 de agosto, con una variada programación que incluye dos espectáculos diarios.

El jueves 7 será el turno de Náufragos Teatro y Culturactiva Producións. El viernes 8, actuarán Caramuxo Teatro y la Compañía Galeatro. Para cerrar, el sábado 9 la programación se trasladará a la Plaza de la Pulida con dos espectáculos de circo de acceso gratuito: 'Oh Pera!' de Zirko Txosko y 'Rogelio III. La Fête' de la Agrupación Assircopatas.