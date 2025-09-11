Monbus deja a viajeros en la parada de Caranza, en Ferrol, y causa retrasos laborales

Un grupo de viajeros que se dirigía a la ciudad de A Coruña, entre los que se encontraban varios trabajadores, se vio en la tarde de este miércoles, 10 de septiembre, se vio afectado por graves deficiencias en el servicio de autobús de la compañía Monbus.

La Asociación de Vecinos de Caranza ha denunciado públicamente el incidente, que dejó a varios empleados sin poder llegar a tiempo a sus puestos.

Según la asociación, el autobús de la línea Ferrol-A Coruña, con horario de salida a las 14:20, llegó a la parada de Caranza a las 14:29 ya completamente lleno.

El conductor informó a los pasajeros que un autobús de refuerzo llegaría en breve, pero la espera se prolongó durante 90 minutos. El vehículo de refuerzo finalmente pasó por la parada a las 15:50, al mismo tiempo que el servicio regular de las 15:30.

La presidenta de la asociación, Pilar Rodríguez Venancio, ha criticado duramente a la compañía, afirmando que "Monbus no es capaz de dar un servicio eficiente y de calidad".

Subraya que los trabajadores no pueden depender de un transporte público que no garantiza un servicio mínimo. La asociación insta a la Xunta a tomar medidas inmediatas y a "exigir a Monbus que cumpla con las condiciones del servicio", además de sancionarlo por lo que califican de "incumplimientos reiterados".

Este incidente se suma a una lista de quejas de usuarios que denuncian problemas de capacidad y puntualidad en el servicio de transporte público de la zona.