Moeche se corona como la capital del queso gallego con su octava feria

Este fin de semana, Moeche se convierte de nuevo en el epicentro del queso gallego con la celebración de la octava edición de su tradicional Feira do Queixo. Domingo Pérez, gerente de Lácteos de Moeche, la única quesería del municipio, analiza la importancia de este producto como motor económico, cultural y turístico para la comarca.

Un motor económico y cultural

Para la zona, "el queso es un motor económico fundamental", afirma Domingo Pérez. Su empresa, Lácteos de Moeche, representa la tercera generación de una familia que mantiene viva la producción artesanal desde 1957. A pesar de que antiguamente había más producción en la zona, hoy son la única quesería que resiste en el municipio, conservando el legado tradicional.

Tradición y producto de proximidad

La clave de su éxito reside en la calidad de la materia prima. "Lo que nos diferencia es la proximidad que tenemos con los ganaderos, la leche es cien por cien gallega de pastoreo", explica Pérez. Este enfoque, junto a un proceso de elaboración tradicional, define sus tres líneas de producto: un queso de pasta prensada tipo manchego, uno de pasta blanda conocido como "Brandiño" y una línea de ecológico.

Lácteos de Moeche Un expositor de Lácteos de Moeche

Gracias a una filosofía de mejora continua, las ventas de la empresa han experimentado un incremento del 20% en los últimos dos años, a pesar de que el mercado "está un poco parado".

Una feria para lucirse y presentar novedades

La feria es una cita clave en el calendario. "Es el único día donde en Moeche podemos lucirnos", destaca el gerente. Este año, el evento contará con 67 expositores nacionales e internacionales y Lácteos de Moeche aprovechará para "presentar una nueva línea de productos que nos reclamaron el año pasado". Es una oportunidad única para mostrar y dar valor al producto local.

La octava edición llega con importantes novedades, como la primera "Foliada do Queixo", que tendrá lugar el sábado. Además, el programa incluye catas comentadas, talleres, demostraciones culinarias y la presencia de la denominación de origen asturiana Pitu de Caleya como invitada. Además también se pondrá en marcha el "Tren do queixo" con un recorrido gratuito entre la estación de tren de Moeche y el recinto ferial de San Ramón.