Marcos Giralt Torrente presentará su novela ‘Los ilusionistas’ en Ferrol
El autor conversará sobre su obra con el escritor Vicente Araguas en la librería Central Librera, en un evento abierto al público
Ferrol - Publicado el
1 min lectura
El escritor Marcos Giralt Torrente, nieto de Gonzalo Torrente Ballester, visitará Ferrol este lunes, 25 de agosto, para presentar su más reciente novela, “Los ilusionistas”. El acto tendrá lugar a las 19:00 horas en la Central Librera, situada en la calle Dolores, número 5.
Durante el evento, el autor mantendrá una conversación sobre su libro con el también escritor Vicente Araguas.
“Los ilusionistas”, publicado por la editorial Anagrama, es una de las obras más destacadas de la temporada. La presentación es una oportunidad para que los lectores conozcan de primera mano los detalles de la novela y el proceso creativo de Giralt Torrente.
Escucha en directo
COPE FERROL
"¿Qué va a pasar con la población gazatí si intervienen las tropas israelíes? ¿Quién se va a hacer cargo de esos dos millones de personas? Son seres humanos, no es ganado"
Rubén Corral Castellanos
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h