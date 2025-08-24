Marcos Giralt Torrente presentará su novela ‘Los ilusionistas’ en Ferrol

El escritor Marcos Giralt Torrente, nieto de Gonzalo Torrente Ballester, visitará Ferrol este lunes, 25 de agosto, para presentar su más reciente novela, “Los ilusionistas”. El acto tendrá lugar a las 19:00 horas en la Central Librera, situada en la calle Dolores, número 5.

Durante el evento, el autor mantendrá una conversación sobre su libro con el también escritor Vicente Araguas.

“Los ilusionistas”, publicado por la editorial Anagrama, es una de las obras más destacadas de la temporada. La presentación es una oportunidad para que los lectores conozcan de primera mano los detalles de la novela y el proceso creativo de Giralt Torrente.