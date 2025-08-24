COPE
Ferrol - Cedeira - Cariño
Marcos Giralt Torrente presentará su novela ‘Los ilusionistas’ en Ferrol

El autor conversará sobre su obra con el escritor Vicente Araguas en la librería Central Librera, en un evento abierto al público

Cedida

Redacción COPE Ferrol

Ferrol - Publicado el

El escritor Marcos Giralt Torrente, nieto de Gonzalo Torrente Ballester, visitará Ferrol este lunes, 25 de agosto, para presentar su más reciente novela, “Los ilusionistas”. El acto tendrá lugar a las 19:00 horas en la Central Librera, situada en la calle Dolores, número 5.

Durante el evento, el autor mantendrá una conversación sobre su libro con el también escritor Vicente Araguas.

“Los ilusionistas”, publicado por la editorial Anagrama, es una de las obras más destacadas de la temporada. La presentación es una oportunidad para que los lectores conozcan de primera mano los detalles de la novela y el proceso creativo de Giralt Torrente.

