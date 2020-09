Los trabajadores del sector naval piden la implicación de todos los municipios en sus movilizaciones

El presidente del comité de empresa de Navantia Ferrol, Javier Galán (CCOO), les ha pedido a los alcaldes de esta ciudad y al de Fene, que “encabecen las movilizaciones” que a nivel comarcal tiene previsto convocar los trabajadores del sector naval para demandar carga de trabajo.

Dichas manifestaciones las ha realizado el portavoz sindical en el mediodía de este miércoles, 23 de septiembre, tras participar en una manifestación que ha llevado a los delegados de los comités de empresa de Navantia Fene y Ferrol, y de la industria auxiliar, desde el astillero hasta la plaza de Armas, en donde se han concentrado, mientras una representación se ha reunido en el Ayuntamiento con los alcaldes de ambos municipios, Juventino Trigo (BNG) y Ángel Mato (PSOE), respectivamente.

Galán ha trasladado que están trabajando en “la posibilidad de realizar una cadena humana que una los astilleros de Ferrol y Fene, respetando las medidas sanitarias, un acto que puede ser llamativo y con el tendríamos que contar con la participación de la ciudadanía”, además de barajar “la colocación de unos paneles a la entrada de varios ayuntamientos para poder elaborar grafitis abordando la problemática del sector naval o también elaborar mascarillas con un eslogan comarcal, en donde no tenemos recursos para poder financiar su creación” y para lo que reclamarían el apoyo económico de los municipios.

DESPIDOS

El presidente del comité de la antigua Bazán ha reseñado que en cuanto a la carga de trabajo actual “es mínima”, en donde “ya hemos tenido muchos despidos y cada vez vamos a ir a más”, en alusión a los empleados de la industria auxiliar, en donde Galán ha recordado que “firmamos en su día un Plan industrial con la dirección en donde se nos garantizaba carga de trabajo, con plena capacidad para todos los astilleros y nos encontramos en estos momentos que en el año 2021 lo vamos a pasar en blanco, y que va a suponer, en total, cerca de 3.000 despidos de la industria auxiliar y en donde la plantilla de Navantia estará en subactividad”.

El representante sindical ha incidido que desde la parte social lo que buscan es “dotar de carga de trabajo a nuestro astillero y al de Fene, ya que estimamos que ya está bien de tener en alquiler estas instalaciones, ya que pensamos que hay otras posibilidades, con un millón de metros cuadrados que actualmente no están siendo utilizados”, en alusión a los proyectos de eólica marina que se ejecutan en el astillero de Perlío.

DIQUE CUBIERTO

Con respecto al futuro Astillero 4.0, Galán ha asegurado que “no sabemos absolutamente nada de ese dique cubierto que nos prometieron, para lograr que nuestros centro de trabajo fuera mucho más competitivo, al poder elaborar los buques sobre dique y no sobre grada, tal y como estamos haciendo en la actualidad, en las próximas licitaciones, a nivel internacional, y no sabemos nada, en donde la idea era que la segunda de las fragatas F-110 se pudiera realizar ya sobre esta infraestructura, y yo pienso, que al paso al que vamos, no vamos a realizar ninguna de las nuevas fragatas en este dique”.

APOYO DE LOS ALCALDES

Por su parte, tanto el alcalde de Ferrol como el regidor de Fene han mostrado su apoyo a las reivindicaciones de los trabajadores y según ha trasladado Ángel Mato, ambos han quedado “en convocar al resto de alcaldes de las tres comarcas, Ferrolterra, Eume y Ortegal, a una reunión para que los trabajadores les puedan trasladar la importancia de la situación, que es grave, de crisis, que tienen los astilleros en estos momentos, con muchos trabajadores ya en el calle, para tratar de convencer a las distintas administraciones de que doten de carga de trabajo, de poder abordar la diversificación, con la construcción del prometido dique cubierto”.