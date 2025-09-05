COPE
Ferrol - Cedeira - Cariño
Localizan a un conductor en Ferrol que iba a examinarse para recuperar el carné sin puntos

La Guardia Civil lo detectó al volante cuando se dirigía al centro de exámenes para recuperar su permiso de conducir, que le había sido retirado

Guardia Civil de Tráfico.

Foto de archivo de un vehículo de la Guardia Civil de Tráfico.

Redacción COPE Ferrol

La Guardia Civil investiga a un vecino de Ferrol como presunto autor de un delito contra la seguridad vial, tras ser detectado conduciendo su vehículo a pesar de tener el permiso de conducir suspendido por la pérdida total de puntos.

Los hechos tuvieron lugar cuando agentes del Destacamento de Tráfico de Ferrol, en un control de vigilancia, identificaron al conductor. Para sorpresa de los agentes, el hombre se dirigía al centro de exámenes de Ferrolterra, en Narón, con la intención de someterse a las pruebas necesarias para recuperar su carné.

El conductor, que se enfrenta a un posible delito penal, podría ser castigado con penas de prisión de tres a seis meses, una multa de doce a veinticuatro meses o trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días.

