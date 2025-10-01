A licitación las obras para mejorar la habitabilidad del edificio situado en el número 8 de la carretera de Castilla, en Recimil

Este es el edificio en el que se actuará

El Ayuntamiento de Ferrol ha anunciado la licitación de las obras de rehabilitación de la envolvente del edificio situado en el número 8 de la carretera de Castilla, situado en el barrio de Recimil.

Las empresas interesadas podrán presentar sus propuestas a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público hasta el próximo 16 de octubre.

El proyecto está valorado en 247.271,09 euros (IVA incluido) y cuenta con un plazo de ejecución de seis meses.

Esta actuación se enmarca en los programas de ayuda para la rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiados por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation.

Mejoras en la envolvente y eficiencia

Las obras tienen como objetivo principal mejorar la habitabilidad y la eficiencia energética del edificio. Entre las actuaciones previstas se incluyen:

Fachada: instalación de un sistema integral de fachada tipo SATE (Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior) para un acabado uniforme y un aislamiento eficiente.

Carpinterías: sustitución de las carpinterías exteriores por unas nuevas de aluminio lacado en blanco con rotura de puente térmico y doble vidrio con cámara.

Cubierta: reposición de las chimeneas para recuperar las salidas de gases al exterior y cambio del canalón por uno de mayores dimensiones para una correcta recogida de aguas.

Cerramientos: se instalará una nueva celosía de aluminio lacado en las ventanas de las escaleras.

El proyecto forma parte del acuerdo número 35 de la comisión bilateral relativo a los entornos residenciales de rehabilitación programada en Ferrol.