A licitación las obras para mejorar la habitabilidad del edificio situado en el número 8 de la carretera de Castilla, en Recimil
El proyecto, con un presupuesto de 247.271 euros financiados con Fondos Next Generation, busca rehabilitar la envolvente y mejorar la eficiencia energética
Ferrol - Publicado el
El Ayuntamiento de Ferrol ha anunciado la licitación de las obras de rehabilitación de la envolvente del edificio situado en el número 8 de la carretera de Castilla, situado en el barrio de Recimil.
Las empresas interesadas podrán presentar sus propuestas a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público hasta el próximo 16 de octubre.
El proyecto está valorado en 247.271,09 euros (IVA incluido) y cuenta con un plazo de ejecución de seis meses.
Esta actuación se enmarca en los programas de ayuda para la rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiados por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation.
Mejoras en la envolvente y eficiencia
Las obras tienen como objetivo principal mejorar la habitabilidad y la eficiencia energética del edificio. Entre las actuaciones previstas se incluyen:
Fachada: instalación de un sistema integral de fachada tipo SATE (Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior) para un acabado uniforme y un aislamiento eficiente.
Carpinterías: sustitución de las carpinterías exteriores por unas nuevas de aluminio lacado en blanco con rotura de puente térmico y doble vidrio con cámara.
Cubierta: reposición de las chimeneas para recuperar las salidas de gases al exterior y cambio del canalón por uno de mayores dimensiones para una correcta recogida de aguas.
Cerramientos: se instalará una nueva celosía de aluminio lacado en las ventanas de las escaleras.
El proyecto forma parte del acuerdo número 35 de la comisión bilateral relativo a los entornos residenciales de rehabilitación programada en Ferrol.