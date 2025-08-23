Los jugadores de O Parrulo dan el pistoletazo de salida a las Fiestas del Verano de Ferrol

Los jugadores del equipo de fútbol sala O Parrulo fueron los encargados de dar inicio a las Fiestas del Verano de Ferrol con un emotivo pregón que tuvo lugar en la plaza de Armas. Previamente, fueron recibidos en el salón de recepciones del ayuntamiento por el alcalde, José Manuel Rey Varela, y otros miembros de la corporación municipal, y firmaron en el Libro de Oro de la ciudad.

El alcalde destacó la importancia del equipo como pregonero de excepción, subrayando que su ascenso a Primera División ha sido "una inmensa alegría para todos los ferrolanos". Además, Rey Varela resaltó los valores que representan: "el esfuerzo, la dedicación, el trabajo en equipo y el amor por nuestra ciudad". También hizo hincapié en la "afición de 10" que siempre apoya al equipo y llena el pabellón de A Malata.

En su pregón, los jugadores Iván Rumbo, Rubén Orzáez y Turbi quisieron dedicar su ascenso a la ciudad, asegurando que "es vuestro". Afirmaron que el logro es de los aficionados, de los niños que sueñan con el balón y de las familias que cada semana les acompañan, un sentimiento de pertenencia que "hace que este ascenso valga la pena".

Los deportistas invitaron a todos los ciudadanos a disfrutar de las fiestas, independientemente del equipo al que apoyen. "Aquí todos somos del mismo equipo: el de la alegría y las ganas de compartir estos días con toda la familia ferrolana", manifestaron.

El acto concluyó con un mensaje de unión y un deseo de que la ciudad "siga demostrando que Ferrol siempre tiene algo grande que decir". Tras el pregón, las celebraciones continuaron con el concierto de Omar Montes, que congregó a una gran afluencia de público.