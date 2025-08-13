Incendio en un edificio abandonado en la calle Arce de Ferrol

El alcalde de Ferrol en la zona del incendio

Un incendio se desató alrededor de las diez de la mañana de este miércoles en un edificio en ruinas, en la calle Arce de Ferrol, en el número 3, en el que se tenía constancia de ocupaciones anteriores.

El fuego se propagó por todo el inmueble y generó una densa columna de humo que afectó al primer piso del edificio colindante, aunque solo se registraron daños por humo.

Los bomberos de Ferrol respondieron a la emergencia con un camión escalera y ocho efectivos del parque de A Gándara.

Para facilitar las labores de extinción, tuvieron que ser retirados dos vehículos que estaban aparcados frente al edificio afectado.

El incendio pone de relieve la situación de abandono del inmueble, que ya contaba con varias órdenes de ejecución por parte del Concello de Ferrol.

Ante la falta de respuesta de los propietarios, el ayuntamiento ha decidido actuar de manera subsidiaria.

Una vez que los bomberos finalicen las tareas de desescombro y enfriamiento, que se prolongarán durante toda la jornada de este miércoles, el Concello procederá al tapiado del edificio para evitar futuras ocupaciones y riesgos.

Las causas del incendio aún no han sido determinadas y se están investigando. No se han reportado heridos.

Cedida El incendio desde un edificio próximo

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, también ha acudido al punto del incendio para seguir de cerca las labores de los equipos de emergencia. No hay información por el momento sobre posibles heridos o la causa del fuego.