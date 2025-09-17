Herido el conductor de un vehículo tras sufrir una salida de vía en As Pontes
El suceso tuvo lugar a primera hora de la mañana de este miércoles en la carretera AC-861, en el kilómetro 28
Un hombre resultó herido en la mañana de este miércoles tras sufrir un accidente de tráfico en el municipio de As Pontes. Según fuentes de los servicios de emergencia, el suceso se produjo alrededor de las 8:15 horas en el kilómetro 28 de la carretera AC-861, cuando el vehículo en el que circulaba se salió de la vía.
El conductor y único ocupante del coche fue atendido en el lugar por una ambulancia de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que procedió a su traslado a un centro sanitario para recibir atención médica.
Hasta el lugar del accidente se desplazaron efectivos de los Bomberos do Eume, la Guardia Civil de Tráfico y la Policía Local de As Pontes, quienes coordinaron las labores de asistencia y gestionaron la situación del tráfico en la zona.
