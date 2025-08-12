El gobierno de Ferrol inyecta más de 400.000 euros en clubes deportivos y apuesta por la transparencia

La actividad municipal no se detiene en agosto. En una entrevista en COPE Ferrol, el alcalde, José Manuel Rey Varela, repasó los últimos acuerdos de la Junta de Gobierno y los planes del consistorio.

Uno de los anuncios más destacados es la aprobación de 24 convenios de colaboración con clubes deportivos de la ciudad por un importe superioro a los 400.000 euros. Esta inyección económica tiene como objetivo apoyar a los equipos de base en su actividad para la próxima temporada. "Ferrol siempre ha destacado en el ámbito deportivo, con clubes de alta calidad y miles de niños practicando deporte", afirmó el regidor.

Rey Varela también visitó este martes las obras de mejora en el pabellón de A Malata, donde se están realizando trabajos para recuperar el suministro eléctrico, arreglar la pista y reforzar zonas hundidas, además de pintar los escudos de la ciudad. "Equipos emblemáticos como el Baxi y O Parrulo podrán tener una pista a la altura de lo que se merecen", aseguró.

En cuanto al ambicioso proyecto de la Ciudad del Deporte en FIMO, el alcalde se mostró optimista. La mesa de contratación ya está analizando la documentación de las seis empresas que se han presentado para ejecutar la obra, y otras nueve para la dirección de obra. Este proyecto, que transformará por completo las instalaciones de FIMO, cuenta con una inversión de más de seis millones de euros, financiada a partes iguales entre el Ayuntamiento y la Xunta de Galicia.

Además, el alcalde mencionó que la nueva iluminación del Estadio de A Malata ya está lista para el inicio de la temporada. "Me encontré con un pabellón sin luz y un estadio con una instalación eléctrica deficiente. Ambas situaciones están siendo corregidas", destacó.

TRANSFERENCIA Y FIESTAS DE VERANO

En materia de transparencia, la Junta de Gobierno Local ha aprobado la creación de un Registro de Convenios. Esta herramienta, accesible desde la página web municipal, permitirá a cualquier ciudadano consultar los acuerdos firmados por el Ayuntamiento, incluyendo los recién aprobados convenios con el Patronato Concepción Arenal y el Centro O Mencer Hermanas Oblatas, que recibirán ayudas para programas de inclusión social y apoyo a la mujer.

Finalmente, el alcalde animó a la ciudadanía a participar en las fiestas de verano de Ferrol, que comenzarán el 22 de agosto con el pregón y el concierto de Omar Montes, y culminarán el día 31 con los fuegos artificiales de San Ramón.

Subrayó que las fiestas son un buen momento para que los ferrolanos disfruten de su ciudad y para que los turistas descubran la amplia oferta de actividades, desde las visitas al Arsenal hasta el Ferrol Modernista.