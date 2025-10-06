Florentino Blas: "La inteligencia artificial no va a sustituir al docente, va a potenciarlo"

Ferrol cuenta con una nueva aportación relevante al debate sobre educación y tecnología. El exprofesor Florentino Blas ha publicado Aplicaciones Prácticas de la IA en la Educación, un libro dirigido a la comunidad educativa, especialmente a docentes de todos los niveles, que muestra cómo aprovechar la inteligencia artificial como herramienta pedagógica.

Florentino Blas aclara que el temor a que la IA reemplace el trabajo docente proviene del desconocimiento: "La inteligencia artificial simula la inteligencia humana, pero no es inteligente", afirma. El autor recuerda que estas tecnologías llevan décadas desarrollándose, aunque su popularización ha llegado en los últimos años.

facilitar el trabajo del docente

El libro presenta múltiples aplicaciones prácticas, como agentes especializados para adaptar actividades a alumnos con necesidades educativas especiales, y herramientas como Perplexity y Knockbook LM, que facilitan búsquedas, elaboración de cuestionarios y resúmenes, reduciendo enormemente el tiempo de trabajo del profesorado.

Blas destaca también la importancia de la ética y de mantener habilidades básicas como la escritura y la lectura: “Está bien que utilicen la IA, pero no debemos olvidar lo esencial”, señala. Además, el libro incluye vídeos explicativos y códigos QR para aplicaciones de realidad aumentada.

Aplicaciones Prácticas de la IA en la Educación está disponible a nivel nacional, y en Ferrol se puede adquirir en la Librería Central de la calle Dolores y en la librería de la calle Real.