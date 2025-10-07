Jornada mundial por el trabajo decente: “Un derecho irrenunciable, no un privilegio"

La iniciativa 'Iglesia por el trabajo decente' organiza este martes varios actos en Huesca, coincidiendo con la jornada mundial por el trabajo decente, para dar visibilidad a la situación de muchas personas y dejar claro que el trabajo decente es un derecho irrenunciable y no un privilegio.

Con motivo de la Jornada Mundial por el Trabajo Decente, las organizaciones que integran la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente (ITD) se suman, un año más, a millones de trabajadores y trabajadoras de todo el mundo para recordar que el trabajo decente es un derecho irrenunciable, nunca un privilegio.

Marga Alfaro es responsable de HOAC y ha recalcado que “el trabajo decente no es un privilegio, sino un derecho que sigue sin cumplirse para muchas personas por condiciones laborales marcadas por la precariedad, la inestabilidad, la explotación o la invisibilización”.

Varias organizaciones de Iglesia con presencia en la diócesis de Huesca asumieron en su día el compromiso de llevar el debate sobre el trabajo decente al territorio y promoverlo y fruto de ese compromiso, organizan este martes varios actos, bajo el lema 'Yo me pringo por el trabajo decente'.

Alfaro ha apuntado que hay que “poner en el centro a la persona, condiciones laborales justas, igualdad entre hombres y mujer y esto no sólo es posible, sino que ya se ponen en práctica en muchos lugares”.