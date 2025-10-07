Sanguijuelas del Guadiana revelan en COPE el porqué de su éxito: "Nunca buscamos ser referentes, solo queríamos contar nuestra vida"

Sanguijuelas del Guadiana ha abierto las puertas de su localidad natal para atender a Herrera en COPE Extremadura. Frente a su mural, Carlos Canelada, Juan Grande y Víctor Arroba contaron cómo, desde este pueblo de 1.370 habitantes, han levantado un proyecto musical que ya llena lugares en toda España.

Los tres músicos reconocen que, como muchos jóvenes, se marcharon a estudiar y trabajar fuera. Pero fue en ese camino cuando comprendieron el valor de sus raíces. “Ahí fue cuando nos entró ese sentimiento de cariño al pueblo, al irte”, recuerdan. Por eso decidieron quedarse en Casas de Don Pedro y convertirlo en el epicentro de su carrera.

“Tenía todo el sentido del mundo impulsar el proyecto desde aquí”. Juan Grande Sanguijuelas del Guadiana

Los miembros de Sanguijuelas del Guadiana reconocen que establecerse en Casas de Don Pedro tiene pros y contras. “Cosas buenas y malas. Haciendo una balanza veíamos que era más fácil desde aquí”, explican. Admiten que, en ocasiones, tienen que desplazarse a Madrid porque “aquí no hay lo mismo”, pero resaltan que, aun así, “sale mucho mejor vivir aquí”.

Fuera de los micrófonos, han resaltado que uno de los principales problemas sigue siendo la conectividad de la región.

Un referente inesperado

Aunque nunca lo pretendieron, como reconocen, hoy son vistos como un altavoz de la vida rural y de una generación que lleva décadas saliendo de Extremadura en busca de oportunidades. “Queríamos contar nuestra vida, la realidad que mucha gente no conoce. Sin quererlo, hemos mostrado que desde los pueblos se pueden hacer muchas cosas”, subrayan.

En 2025 publicaron su primer álbum, Revolá, producido por Jorge González, batería de Vetusta Morla, y editado por Infarto Producciones. “Para nosotros fue una alegría increíble, nos impulsó mucho”, recuerdan. Su música mezcla lo que escuchaban sus padres, los sonidos de verbena y lo que marca la generación actual de veinteañeros.

La gira continúa y este lunes harán parada en Zafra. El futuro apunta a un segundo disco: “Quizá el año que viene tengamos que ponernos con otro disco, ¿no?”, decían entre risas.

Una tierra que pide voz

La entrevista cerró con una reivindicación que va más allá de lo musical: la llegada del AVE a Extremadura. “Es increíble, con lo bella que es esta tierra, y seguimos con un tren que pasa camino a Sevilla”, lamentó María José Navarro, quien confesó tener también raíces extremeñas: "Mi madre es de Cabezabellosa".