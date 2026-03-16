Ferrolterra se prepara para el histórico eclipse total de sol del 12 de agosto

Las administraciones gallegas han comenzado a preparar el dispositivo especial para uno de los grandes acontecimientos astronómicos de los próximos años: el eclipse total de sol del 12 de agosto. El subdelegado del gobierno en A Coruña, Julio Abalde, ha presidido una reunión con ayuntamientos del área de Ferrol y las fuerzas de seguridad para coordinar el operativo. Este evento será el primero del conocido como trío de eclipses que tendrán a España como punto de observación privilegiado.

Una afluencia masiva

El subdelegado ha explicado que los preparativos son cruciales porque el evento "está generando una gran expectativa de observación directa" a nivel nacional e internacional. Se prevé una afluencia de gente muy importante y, sobre todo, una "una movilidad de gente durante ese día en toda la comunidad autónoma", lo que exige una planificación detallada para garantizar el orden y la seguridad.

Las previsiones son difíciles de cuantificar, pero Julio Abalde ha señalado que las reservas hoteleras para esa fecha están prácticamente completas. Además, se espera una gran afluencia de cruceros en la ciudad de A Coruña y un notable movimiento de personas desde el sur de la comunidad hacia el norte, donde la visibilidad será total. Todo ello en un mes de agosto en el que las zonas costeras ya cuentan con una alta ocupación turística.

Imagen de un eclipse total de sol

Puntos clave de observación

Uno de los puntos clave de la coordinación es la identificación de los puntos de observación preferentes. Según Abalde, los ayuntamientos deben señalar lugares que garanticen la visibilidad total del fenómeno, tengan fácil accesibilidad y dispongan de zonas de aparcamiento. También se contempla la habilitación de transportes lanzadera si fuera necesario para facilitar los desplazamientos.

Al mismo tiempo, se identificarán puntos de exclusión por motivos de seguridad. Se trata de zonas donde, por la imposibilidad de que haya aglomeración de gente o la falta de infraestructuras, se impedirá el acceso para evitar riesgos. "Mucha gente se va a desplazar en sus propios medios particulares", recordó el subdelegado, insistiendo en la necesidad de prever sistemas de aparcamiento alternativos.

Cómo ver el eclipse de forma segura

La seguridad visual es una de las mayores preocupaciones. Balde ha insistido en la importancia de "utilizar gafas específicas con unas determinadas características". Ha advertido de que métodos rudimentarios como radiografías o gafas de soldador "no son adecuados" y pueden causar daños.

Asimismo, ha recomendado que la observación directa al sol no puede ser más de 3 minutos en total y un minuto continuado. Para una experiencia segura, se aconseja utilizar los sistemas indirectos que se detallan en la página web habilitada por el Instituto Geográfico Nacional.

Aunque focos como Estaca de Bares serán los primeros en ver la totalidad, el eclipse se observará al 100% en una parte muy importante de la provincia de A Coruña y de Galicia. Por ello, Julio Abalde ha recomendado evitar desplazamientos innecesarios: "El mejor sitio para la observación va a ser nuestro lugar de residencia", siempre que desde allí se pueda ver el fenómeno, algo que se puede consultar en la web del IGN.

Este evento supone una gran oportunidad turística con repercusión internacional, ya que Galicia será la mejor zona de España para verlo. Balde ha concluido destacando que es "una oportunidad única porque se va a observar en Galicia y, sobre todo, por la intensidad del del fenómeno", a diferencia de los eclipses de 2027 y 2028, que no serán visibles desde la comunidad.