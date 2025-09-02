Ferrol ofrecerá más de 30 citas culturales entre el 17 de septiembre y el 28 de diciembre
Entre las actuaciones destacan Luis Piedrahita, Javier Gutiérrez, Carlos Núñez, el Ballet de Kiev o el festival Galicia Ilusiona
El concejal de Cultura, José Antonio Ponte Far, ha anunciado este martes en rueda de prensa que Ferrol ofrecerá más de 30 citas culturales entre el 17 de septiembre y el 28 de diciembre, con humor, teatro, música, danza, magia y ópera. Un programa que como es habitual, está pensado para todos los públicos.
En el apartado humorístico actuarán Luis Piedrahita (19 septiembre), David Cepo (3 octubre) y Ángel Martín (24 octubre).
El teatro traerá a Javier Gutiérrez con Los Yugoslavos (20 septiembre) y a Carlos Hipólito con Música para Hitler (19 diciembre), junto a compañías gallegas como Ibuprofeno Teatro.
En música destacan los conciertos de Travellin’ Brothers (7 noviembre), Pablo Lesuit (6 diciembre), Carlos Núñez (21 diciembre) y Patáx (27 diciembre).
La ópera llegará con María de Buenos Aires (26 septiembre) y La Traviata (30 octubre), y la danza con el Ballet de Kiev y La Bella Durmiente (17 octubre).
La magia internacional regresará con el festival Galicia Ilusiona (18 y 19 octubre) y con el ilusionista Joshua Kenneth (20 diciembre).
También continúan los ciclos Os Xoves na Capela, Petís Dúplex, Tren de Sombras y el festival Festea, que celebra su décima edición con funciones gratuitas.