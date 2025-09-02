El concejal de Cultura, José Antonio Ponte Far, ha anunciado este martes en rueda de prensa que Ferrol ofrecerá más de 30 citas culturales entre el 17 de septiembre y el 28 de diciembre, con humor, teatro, música, danza, magia y ópera. Un programa que como es habitual, está pensado para todos los públicos.

En el apartado humorístico actuarán Luis Piedrahita (19 septiembre), David Cepo (3 octubre) y Ángel Martín (24 octubre).

El teatro traerá a Javier Gutiérrez con Los Yugoslavos (20 septiembre) y a Carlos Hipólito con Música para Hitler (19 diciembre), junto a compañías gallegas como Ibuprofeno Teatro.

En música destacan los conciertos de Travellin’ Brothers (7 noviembre), Pablo Lesuit (6 diciembre), Carlos Núñez (21 diciembre) y Patáx (27 diciembre).

La ópera llegará con María de Buenos Aires (26 septiembre) y La Traviata (30 octubre), y la danza con el Ballet de Kiev y La Bella Durmiente (17 octubre).

La magia internacional regresará con el festival Galicia Ilusiona (18 y 19 octubre) y con el ilusionista Joshua Kenneth (20 diciembre).

También continúan los ciclos Os Xoves na Capela, Petís Dúplex, Tren de Sombras y el festival Festea, que celebra su décima edición con funciones gratuitas.