Ferrol da los primeros pasos para equipar las nuevas urgencias del CHUF

La Área Sanitaria de Ferrol avanza en el proceso de puesta en marcha de las futuras urgencias del Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol (CHUF). El Portal de Contratos Públicos de Galicia ha publicado la resolución por la que se anuncia la licitación para el suministro de mobiliario general destinado a este nuevo espacio asistencial.

La inversión asciende a más de 91.500 euros, IVA incluido, y contempla un total de 386 elementos de mobiliario, entre mesas, cajoneras, armarios, sillas, bancadas y equipamiento de vestuario. Las empresas interesadas tuvieron de plazo hasta este viernes para presentar sus ofertas.

El contrato está dividido en cuatro lotes: mesas, cajoneras y armarios; diferentes tipos de sillas; bancadas; y mobiliario de vestuario. Se trata de uno de los primeros expedientes, al que se sumarán otros para la adquisición de equipamiento sanitario, médico y clínico, imprescindibles para la puesta en funcionamiento de las nuevas urgencias.

COLABORACIÓN CON PROFESIONALES MÉDICOS

Según la Consellería de Sanidade, la planificación del proyecto se ha llevado a cabo en colaboración con los profesionales, tanto en la definición de espacios como en la identificación de necesidades tecnológicas y de equipamiento. La apertura de estas urgencias será el siguiente gran hito del Plan Director del CHUF.

El nuevo servicio se ubicará en el semisótano del edificio este, con acceso directo desde la calle Irmandade de Doadores de Sangue. Contará con 2.368 metros cuadrados, lo que supone un incremento de más de 900 respecto al actual (1.457 m²). Entre las mejoras previstas destaca la duplicación de los boxes de atención, que pasarán de 8 a 16.