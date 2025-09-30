Cooperativa La Palma impulsa al sector hacia un modelo más consciente y responsable

Cooperativa La Palma nos invita a tomarnos en serio la agricultura, la alimentación y el futuro. Lo hace con una propuesta clara: producir con conciencia, responsabilidad y sensibilidad.

En Cooperativa La Palma, cada tomate cuenta una historia de respeto y sostenibilidad. Detrás de cada decisión agronómica, de cada innovación tecnológica y de cada acción en el campo, hay una visión compartida: contribuir al bienestar de las personas y a la salud del planeta.

Pero el compromiso de La Palma va más allá de sus cultivos. Se extiende a las personas que trabajan en ellos, a las familias que confían en sus productos y a un entorno que necesita empresas comprometidas. Bajo los valores cooperativos la cooperativa impulsa el empleo digno, la igualdad de oportunidades y el desarrollo local.

Líder en innovación y sostenibilidad

La Palma, líder nacional en la producción de tomate cherry, minivegetales y especialidades, y referente en Europa, participa un año más en Fruit Attraction con un mensaje rotundo: apostar por una alimentación consciente, responsable y sensible. Allí presentará su modelo de economía circular, en el que nada se desperdicia: todo suma y todo alimenta.

La cooperativa trabaja de forma integrada con toda la cadena agroalimentaria, compartiendo el propósito de alimentar con conciencia y de utilizar los recursos naturales con responsabilidad, asegurando así el futuro de la profesión y los alimentos necesarios.

Novedades y soluciones para el futuro

En esta edición, La Palma mostrará sus nuevas soluciones para afrontar los retos de la agricultura y la alimentación:

• Productos frescos innovadores con nuevas variedades sabor de tomate, con foco en sus beneficios nutricionales. Y un amplio portfolio de minivegetales.

• Una excelente gama de subtropicales: chirimoya, aguacate y mango junto a la pitahaya, fruta de la pasión y caviar cítrico, a la que se incorpora Taiyoo, su sofísticado melón japonés.

• Atractivos packagings sostenibles que forman parte de su ambicioso plan de sostenibilidad.

• V Gama Premium: alternativas veganas de calidad bajo tres innovadoras marcas que ofrecen una amplia propuesta: hamburguesas vegetales, snacks liofilizados, salsas, ayudas culinarias, alimentos funcionales y propuestas listas para consumir, todas elaboradas con productos frescos de la cooperativa.

En esta línea presentará tres nuevas marcas que darán vida a su innovadora propuesta de ayuda culinaria, ready to eat y alimentos funcionales con base vegetal.

La Palma Coolinary, Foodie, y Basika son las nuevas marcas que unen por primera vez lo práctico con lo saludable, y lo moderno con lo consciente.

Una nueva cocina vegetal para alimentarnos con creatividad, sabor y sencillez, sin renunciar a lo saludable ni al planeta. Ingredientes 100% vegetales que funcionan como potenciadores de sabor y estilo en cualquier plato.

Visión de futuro

Pedro Ruiz, presidente de Cooperativa La Palma, asegura: “La clave está en transformar las dificultades en oportunidades para acelerar la transición hacia un modelo más eficiente y sostenible, alineado con las necesidades de nuestros socios y del mercado”.

Con más de 50 años de trayectoria, La Palma sigue reforzando su apuesta por la innovación, la eficiencia y el conocimiento agronómico, optimizando el uso del agua, reduciendo el desperdicio y generando un impacto positivo en lo social, lo económico y reduciendo el desperdicio y generando un impacto positivo en lo social, lo económico y lo medioambiental.

La cooperativa también trabaja en la formación de nuevos líderes agrícolas, conscientes de que el relevo generacional y la transferencia de conocimiento son claves para garantizar la alimentación del futuro.

Prioridades y retos 2026

Para los próximos años, La Palma se marca como objetivos:

• Consolidar los proyectos de IV y V Gama.

• Seguir investigando en material genético de futuro.

• Definir y ofrecer el producto que agricultores y consumidores demandarán en los próximos años.

Con su modelo basado en sostenibilidad, salud y sabor, Cooperativa La Palma se confirma como actor imprescindible en el cambio de paradigma que exige la alimentación del futuro.