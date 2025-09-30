COPE
Podcasts
Motril
Motril

Cooperativa La Palma impulsa al sector hacia un modelo más consciente y responsable

Esta semana conoceremos todos los detalles de su paso por Fruit Attraction 2026

Cooperativa La Palma impulsa al sector hacia un modelo más consciente y responsable

Cooperativa La Palma impulsa al sector hacia un modelo más consciente y responsable

Ana Correa

Motril - Publicado el

3 min lectura

Título clave

  • Cooperativa La Palma nos invita a tomarnos en serio la agricultura, la alimentación y el futuro. Lo hace con una propuesta clara: producir con conciencia, responsabilidad y sensibilidad.

En Cooperativa La Palma, cada tomate cuenta una historia de respeto y sostenibilidad. Detrás de cada decisión agronómica, de cada innovación tecnológica y de cada acción en el campo, hay una visión compartida: contribuir al bienestar de las personas y a la salud  del planeta.

Pero el compromiso de La Palma va más allá de sus cultivos. Se extiende a las personas  que trabajan en ellos, a las familias que confían en sus productos y a un entorno que  necesita empresas comprometidas. Bajo los valores cooperativos la cooperativa impulsa  el empleo digno, la igualdad de oportunidades y el desarrollo local.

Líder en innovación y sostenibilidad

La Palma, líder nacional en la producción de tomate cherry, minivegetales y  especialidades, y referente en Europa, participa un año más en Fruit Attraction con un  mensaje rotundo: apostar por una alimentación consciente, responsable y sensible. Allí  presentará su modelo de economía circular, en el que nada se desperdicia: todo suma y  todo alimenta.

La cooperativa trabaja de forma integrada con toda la cadena agroalimentaria,  compartiendo el propósito de alimentar con conciencia y de utilizar los recursos  naturales con responsabilidad, asegurando así el futuro de la profesión y los alimentos  necesarios.

Novedades y soluciones para el futuro

En esta edición, La Palma mostrará sus nuevas soluciones para afrontar los retos de la  agricultura y la alimentación:

Productos frescos innovadores con nuevas variedades sabor de tomate, con  foco en sus beneficios nutricionales. Y un amplio portfolio de minivegetales.

Una excelente gama de subtropicales: chirimoya, aguacate y mango junto a la  pitahaya, fruta de la pasión y caviar cítrico, a la que se incorpora Taiyoo, su  sofísticado melón japonés.

Atractivos packagings sostenibles que forman parte de su ambicioso plan de  sostenibilidad.

V Gama Premium: alternativas veganas de calidad bajo tres innovadoras  marcas que ofrecen una amplia propuesta: hamburguesas vegetales, snacks  liofilizados, salsas, ayudas culinarias, alimentos funcionales y propuestas listas  para consumir, todas elaboradas con productos frescos de la cooperativa.

En esta línea presentará tres nuevas marcas que darán vida a su innovadora propuesta de ayuda culinaria, ready to eat y alimentos funcionales con base vegetal.

La Palma Coolinary, Foodie, y Basika son las nuevas marcas que unen por primera vez lo práctico con lo saludable, y lo moderno con lo consciente.

Una nueva cocina vegetal para alimentarnos con creatividad, sabor y sencillez, sin renunciar a lo saludable ni al planeta. Ingredientes 100% vegetales que funcionan como potenciadores de sabor y estilo en cualquier plato.

Visión de futuro

Pedro Ruiz, presidente de Cooperativa La Palma, asegura: “La clave está en transformar  las dificultades en oportunidades para acelerar la transición hacia un modelo más  eficiente y sostenible, alineado con las necesidades de nuestros socios y del mercado”.

Con más de 50 años de trayectoria, La Palma sigue reforzando su apuesta por la  innovación, la eficiencia y el conocimiento agronómico, optimizando el uso del agua,  reduciendo el desperdicio y generando un impacto positivo en lo social, lo económico y  reduciendo el desperdicio y generando un impacto positivo en lo social, lo económico y  lo medioambiental.

La cooperativa también trabaja en la formación de nuevos líderes agrícolas, conscientes  de que el relevo generacional y la transferencia de conocimiento son claves para  garantizar la alimentación del futuro.

Prioridades y retos 2026

Para los próximos años, La Palma se marca como objetivos:

Consolidar los proyectos de IV y V Gama.

Seguir investigando en material genético de futuro.

Definir y ofrecer el producto que agricultores y consumidores demandarán en  los próximos años.

Con su modelo basado en sostenibilidad, salud y sabor, Cooperativa La Palma se  confirma como actor imprescindible en el cambio de paradigma que exige la  alimentación del futuro.

Escucha en directo

En Directo COPE MOTRIL

COPE MOTRIL

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

04:00 H | 30 SEP 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking