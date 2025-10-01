COPE
Sergio Durán en COPE: "Tenemos que estar muy agradecidos a nuestra agricultura"

Nos dice el Director Territorial de Granada, Málaga y Melilla de CAJAMAR

Sergio Durán, Director Territorial de Granada, Málaga y Melilla de CAJAMAR

En el transcurso de la feria Fruit Attraction, hablamos con Sergio Durán, Director Territorial de Granada, Málaga y Melilla de CAJAMAR, quien nos comenta el momento de producción de subtropicales en la Costa Granadina, con mucha y buena producción de mangos, aunque a bajo precio, los apoyos que presta la mayor cooperativa de crédito de España y los problemas del sector a los que la entidad financiera presta apoyo con líneas de ayudas blandas.

Con Sergio también hablamos de las ayudas a los jóvenes agricultores, los apoyos que se prestan a través de las estaciones experimentales y la "Incubadora de Alta Tecnología del Agua", donde se han creado ya más de 60 empresas.

