Ferrol acogerá el III Seminario de Derecho Laboral y Seguridad Social con ponentes de primer nivel nacional

El Ilustre Colexio de Avogados de Ferrol será sede del 'III Seminario de Dereito Laboral e Seguridade Social', un evento de referencia para profesionales del ámbito jurídico y laboral que se celebrará los días 17 y 18 de octubre en su Salón de Actos (C/ Coruña, 60-bajo).

La actividad requiere inscripción previa a través del correo avogacia@icaferrol.es

El seminario reunirá a destacadas figuras del derecho laboral y la seguridad social, entre magistrados, fiscales, inspectores de trabajo, catedráticos y abogados especialistas, quienes abordarán temas de máxima actualidad como las últimas reformas en despidos, la conciliación vida personal y laboral, el absentismo o la prevención de riesgos laborales.

La inauguración, prevista para las 09:30 horas del viernes , contará con la presencia institucional de la delegada de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros; el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela o el decano del ICA Ferrol, Luis E. Torres Foira,

Entre los ponentes destaca la participación de Miguel Armenteros León, fiscal jefe de la Audiencia Provincial da Coruña; Pilar Carteira Vidal, magistrada del Juzgado de lo Social número 5 de A Coruña; Jaime Seganés Fidalgo , magistrado en Bilbao o Isabel Olmos Parés, magistrada de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, quien clausurará el seminario o Alberto Arufe Varela, catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidade da Coruña, entre otros expertos de reconocido prestigio.

El programa, coordinado por el vicedecano del ICA Ferrol, Fernando Barro Sabin, combina rigurosidad académica con enfoque práctico, ofreciendo un espacio de actualización profesional esencial en un momento de profundos cambios legislativos en el ámbito laboral y de la seguridad social.

Las plazas son limitadas, por lo que se recomienda formalizar la inscripción con antelación.